Шакіра поділилася рідкісною світлиною з підрослим сином від Жерара Піке

Колумбійська співачка Шакіра поділилася світлиною із підрослим сином Міланом від колишнього чоловіка Жерара Піке.

Днями 9-річний Мілан взяв участь у футбольних змаганнях та зі своєю командою отримав Кубок Каталонії. Про це зірка розповіла на своїй сторінці в Instagram та додала милу світлину із сином. На фото співачка обійняла та ніжно поцілувала підрослого хлопчика у щоку.

"Вітаємо Мілана та його команду із цим чудовим турніром. Всі мами дуже пишаються тобою за твою завзятість та цілеспрямованість! Браво, переможці Кубка Каталонії U10", - написала Шакіра.

Шакіра з сином / Фото: Instagram.com/shakira

Нагадаємо, що Шакіра виховує двох синів - 9-річного Мілана та 7-річного Сашка. Хлопчики народилися у стосунках співачки із футболістом Жераром Піке.

Нещодавно, після розставання пари, стало відомо, що Шакіра отримала повну опіку над дітьми та планує переїхати з ними до Маямі у США.

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