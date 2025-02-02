Шакіра показала підрослих синів від Жерара Піке і розсекретила, як із ними святкує 48-річчя

Колумбійська співачка Шакіра сьогодні, 2 лютого, святкує день народження. Виконавиці виповнюється 28 років.

В особливий день знаменитість потішила прихильників рідкісним сімейним контентом. У своєму Instagram артистка опублікувала фото, на якому показалася з синами від колишнього обранця – іспанського футболіста Жерара Піке.

Шакіра з синами / Фото: Instagram.com/shakira

На фото Шакіра позувала в обіймах 12-річного Мілана та 10-річного Саші, тим часом хлопчики, на головах яких красувалося сомбреро, ніжно цілували маму в щічку.

Шакіра з синами / Фото: Instagram.com/shakira

"Мексиканська любов!" – коротко підписала світлину з синами виконавиця.

Шакіра з сином / Фото: Instagram.com/shakira

До слова, день народження Шакіра почала святкувати в компанії синів. Утім, вечір співачка проведе на урочистій церемонії вручення музичної премії "Греммі". Артистка публікувала кадри з репетиції. До слова, вона виступатиме на урочистому заході.

Шакіра / Фото: Instagram.com/shakira

Нагадаємо, тим часом американська акторка Ліндсі Логан нещодавно вперше показала півторарічного сина. Артистка поділилася, як із родиною проводить вільний час.

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