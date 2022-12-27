Шакіра показала, як із синами від Жерара Піке зустріла Різдво у пустелі: "Шукаємо спокій"

Також виконавиця привітала прихильників із прийдешнім Новим роком.
Популярна колумбійська співачка Шакіра показала, як із синами від колишнього чоловіка, футболіста Жерара Піке, провела Різдво.
Зокрема, 2022 рік видався для виконавиці нелегким і скандальним – зради чоловіка, розлучення, судові засідання та переїзд до США. Тож, увага преси була постійно прикута до Шакіри. Співачка вирішила, що хоче провести свята без зайвих людей, тому разом із синами, 7-річним Сашком та 9-річним Міланом, вирушила до пустелі.
"У пустелі цього Різдва. Шукаємо спокій", - поділилася Шакіра та показала відповідну світлину.
Також виконавиця подякувала прихильникам за любов та підтримку та побажала приємних свят.
"Дякую за всю любов і підтримку, яку ви дали мені та моїм дітям протягом цього року. Бажаю вам солодкого свята. І нехай 2023 рік буде сповнений миром і надією", - додала артистка.
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