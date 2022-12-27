Шакіра показала, як із синами від Жерара Піке зустріла Різдво у пустелі: "Шукаємо спокій"

Популярна колумбійська співачка Шакіра показала, як із синами від колишнього чоловіка, футболіста Жерара Піке, провела Різдво.

Зокрема, 2022 рік видався для виконавиці нелегким і скандальним – зради чоловіка, розлучення, судові засідання та переїзд до США. Тож, увага преси була постійно прикута до Шакіри. Співачка вирішила, що хоче провести свята без зайвих людей, тому разом із синами, 7-річним Сашком та 9-річним Міланом, вирушила до пустелі.

Шакіра з синами / Фото: Instagram.com/shakira

"У пустелі цього Різдва. Шукаємо спокій", - поділилася Шакіра та показала відповідну світлину.

Також виконавиця подякувала прихильникам за любов та підтримку та побажала приємних свят.

"Дякую за всю любов і підтримку, яку ви дали мені та моїм дітям протягом цього року. Бажаю вам солодкого свята. І нехай 2023 рік буде сповнений миром і надією", - додала артистка.

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