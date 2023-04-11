Шакіра поскаржилася, що її синів переслідують після розлучення з Піке: "Пережили дуже важкий рік"

Співачка Шакіра після розлучення з футболістом Жераром Піке неабияк схвильована за своїх двох синів - 11-річного Мілана та 8-річного Сашу.

Папараці та журналісти не дають спокою дітям та постійно намагаються зробити хоч якесь фото з ними. Така поведінка з боку ЗМІ сильно обурила співачку, тож вона публічно звернулася до преси в Instagram.

"У цей час змін у моєму житті як громадського діяча зрозуміла постійна цікавість преси до мене і моєї родини. Однак мої діти, Мілан і Саша, пережили дуже важкий рік, страждаючи від безперервної облоги і невпинних переслідувань з боку папараці і різних ЗМІ в Барселоні. Зараз, коли вони вступають у новий етап свого життя, я закликаю ЗМІ від імені моїх дітей поважати їхнє право на приватне життя", - написала Шакіра.

Шакіра з синами / Фото: Instagram.com/shakira

Виконавиця попросила журналістів перестати стежити за її дітьми, коли вони ходять до школи, або розважаються після уроків. Шакіра наголосила, що надмірна увага з боку фотографів погано впливає на дитячу психіку.

"Я вірю, що журналісти і фотографи розуміють ситуацію, в якій опинилися Мілан і Саша, і можуть поводитися з ними максимально гуманно, пам'ятаючи, що мова йде про здоров'я, фізичну та емоційну цілісність двох дітей 8 і 10 років, які просто хочуть мати можливість виходити на вулицю і відвідувати школу, відчуваючи себе в безпеці і маючи спокій, що їх не переслідують і вони не перебувають під постійною увагою фотокамер. Я звертаюся з цим проханням вже не як артист, а як мати, яка хоче захистити і подбати про психологічне та емоційне благополуччя своїх дітей, щоб вони могли жити здоровим і щасливим життям, на яке заслуговує кожна дитина", - написала Шакіра.

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