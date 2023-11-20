Шакіра постала перед судом в Іспанії: чим закінчилася справа артистки про несплату податків

Колумбійська співачка Шакіра постала перед судом в Іспанії.

Так, відбулося судове засідання у справі виконавиці про несплату податків, коли артистка жила в Барселоні та нібито не задекларувала свій міжнародний дохід. Як повідомляє Reuters, Шакіра погодилася укласти мирову угоду.

Співачка має сплатити штраф у розмірі 7,3 мільйона євро. Окрім того, артистка додатково виплатить 438 тисяч євро, щоб уникнути трирічного ув'язнення. Про це сказав суддя під час першого судового засідання, яке тривало всього п'ять хвилин.

Шакіра постала перед судом / Фото: Associated Press

Сама ж Шакіра переконує, що не вважає себе винною. Однак співачка погодилася на мирову угоди, аби покінчити з цим та не перебувати у постійному стресі.

"Це рішення укласти угоду є відповіддю на особисті, емоційні та сентиментальні причини, які не мають нічого спільного з юридичними (причинами)", - пояснила артистка.

Шакіра постала перед судом / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Шакіру звинуватили у несплаті податків за 2012-2018 роки. Артистка на той час нібито жила в Іспанії та не задекларувала свої міжнародні доходи. За 2012-2014 роки співачку звинуватили у несплаті 14,5 мільйона євро, а за 2018 – майже 7 мільйонів євро.

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