Шакіра постане перед судом у Іспанії: співачці загрожує до 8 років в'язниці та штраф у 23 млн євро

Правоохоронні органи Іспанії вимагають співачку Шакіру з'явитися на судовому засіданні через фінансові махінації. За матеріалами справи, співачка не сплачувала податки у період від 2012-го по 2014-й роки.

І хоча Шакіра запевняє, що компенсувала державі усі кошти з відсотками та, більш того, не проживала у Іспанії у зазначений час, податкова інспекція наполягає на своєму. Як пише The Sun, інспектори провели детальне розслідування та перевірили усі пересування Шакіри по країні.

За словами інсайдерів, податківці навіть проводили інспекції у салонах краси, де бувала співачка, та слідкували за її соціальними мережами.

Шакіра / Фото: Getty Images

У решті решт, суд прийняв рішення провести засідання та детально розглянути усі подробиці справи. За попередньою інформацією, слухання має відбутися найближчим часом.

У разі визнання Шакіри винною їй загрожує до восьми років ув'язнення та штраф у розмірі 23 мільйонів євро.

Нагадаємо, нещодавно Шакіра зізналася, як почуває себе після розставання із Жераром Піке, який зрадив їй з іншою.

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