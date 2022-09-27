Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Шакіра постане перед судом у Іспанії: співачці загрожує до 8 років в'язниці та штраф у 23 млн євро

Дата публікації
Перегляди
1392
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Шакіра постане перед судом у Іспанії: співачці загрожує до 8 років в'язниці та штраф у 23 млн євро

Шакіра / Фото: Instagram.com/shakira

Іспанська податкова інспекція звинувачує колумбійську співачку Шакіру у шахрайстві.

Правоохоронні органи Іспанії вимагають співачку Шакіру з'явитися на судовому засіданні через фінансові махінації. За матеріалами справи, співачка не сплачувала податки у період від 2012-го по 2014-й роки.

І хоча Шакіра запевняє, що компенсувала державі усі кошти з відсотками та, більш того, не проживала у Іспанії у зазначений час, податкова інспекція наполягає на своєму. Як пише The Sun, інспектори провели детальне розслідування та перевірили усі пересування Шакіри по країні. 

За словами інсайдерів, податківці навіть проводили інспекції у салонах краси, де бувала співачка, та слідкували за її соціальними мережами. 

Шакіра / © Getty Images
Шакіра / Фото: Getty Images

У решті решт, суд прийняв рішення провести засідання та детально розглянути усі подробиці справи. За попередньою інформацією, слухання має відбутися найближчим часом. 

У разі визнання Шакіри винною їй загрожує до восьми років ув'язнення та штраф у розмірі 23 мільйонів євро.

Нагадаємо, нещодавно Шакіра зізналася, як почуває себе після розставання із Жераром Піке, який зрадив їй з іншою.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1392
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація