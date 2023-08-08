Шакіра посвітила пружними сідницями на студії звукозапису: "Десь плаче Піке"

Колумбійська співачка Шакіра захопила Мережу новою світлиною у своїх соцмережах.

У своєму профілі в Instagram виконавиця поділилася з шанувальниками фото у студії звукозапису в Лос-Анджелесі. Зараз Шакіра почала активно займатися своєю творчістю і записами нових хітів. Новим кадром знаменитість натякнула, що зовсім скоро знову потішить фанів прем'єрою.

"Студійна атмосфера в Лос-Анджелесі", - підписала світлину Шакіра.

Увагу фанів привернула не лише новина про можливий трек, а й чудовий зовнішній вигляд співачки. Шакіра позувала на тлі мікшерного пульту в літньому костюмі молочного кольору, який складався з коротенького топу і штанів вільного крою. Крізь тонку тканину уважні шанувальники могли помітити спідню білизну знаменитості та її пружні сідниці, які вона випнула на камеру.

Шакіра / Фото: Instagram.com/shakira

В коментарях шанувальники наробили Шакірі безліч компліментів і посміялися з того, що зараз десь жалкує про розрив зі співачкою її колишній чоловік Жерар Піке, який зрадив її зі студенткою.

Все ще не розумію тебе, Піке!

Яким бовдуром треба бути, щоб її зрадити?

Десь плаче Піке, дивлячись на це фото...

Так тримати! Нехай колишні знають, що втратили!

Нагадаємо, що Шакіра і футболіст Жерар Піке торік приголомшили новиною про розрив після 11 років стосунків. Як виявилося, спортсмен зраджував співачку з 23-річною студенткою Кларою Чіа. Жерар навіть приводив коханку додому, коли дружина з дітьми була у від'їзді.

Шакіра та Жерар Піке / Фото: Associated Press

Після розлучення з колишнім Шакіра забрала дітей і переїхала до Сполучених Штатів. Зараз зірка живе в Маямі та продовжує активно працювати над різними музичними проєктами. Водночас Піке продовжує "розгрібати" наслідки свого вчинку.

Нещодавно футболіста публічно освистали в одному з ресторанів у Мадриді - шанувальники Шакіри підтримали співачку та змусили її зрадливого колишнього слухати її пісню.

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