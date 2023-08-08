Шакіра посвітила пружними сідницями на студії звукозапису: "Десь плаче Піке"

Зірка готує для фанів новий трек.
Колумбійська співачка Шакіра захопила Мережу новою світлиною у своїх соцмережах.
У своєму профілі в Instagram виконавиця поділилася з шанувальниками фото у студії звукозапису в Лос-Анджелесі. Зараз Шакіра почала активно займатися своєю творчістю і записами нових хітів. Новим кадром знаменитість натякнула, що зовсім скоро знову потішить фанів прем'єрою.
"Студійна атмосфера в Лос-Анджелесі", - підписала світлину Шакіра.
Увагу фанів привернула не лише новина про можливий трек, а й чудовий зовнішній вигляд співачки. Шакіра позувала на тлі мікшерного пульту в літньому костюмі молочного кольору, який складався з коротенького топу і штанів вільного крою. Крізь тонку тканину уважні шанувальники могли помітити спідню білизну знаменитості та її пружні сідниці, які вона випнула на камеру.
В коментарях шанувальники наробили Шакірі безліч компліментів і посміялися з того, що зараз десь жалкує про розрив зі співачкою її колишній чоловік Жерар Піке, який зрадив її зі студенткою.
- Все ще не розумію тебе, Піке!
- Яким бовдуром треба бути, щоб її зрадити?
- Десь плаче Піке, дивлячись на це фото...
- Так тримати! Нехай колишні знають, що втратили!
Нагадаємо, що Шакіра і футболіст Жерар Піке торік приголомшили новиною про розрив після 11 років стосунків. Як виявилося, спортсмен зраджував співачку з 23-річною студенткою Кларою Чіа. Жерар навіть приводив коханку додому, коли дружина з дітьми була у від'їзді.
Після розлучення з колишнім Шакіра забрала дітей і переїхала до Сполучених Штатів. Зараз зірка живе в Маямі та продовжує активно працювати над різними музичними проєктами. Водночас Піке продовжує "розгрібати" наслідки свого вчинку.
Нещодавно футболіста публічно освистали в одному з ресторанів у Мадриді - шанувальники Шакіри підтримали співачку та змусили її зрадливого колишнього слухати її пісню.
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