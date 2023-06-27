Шакіра пригадала, як дізналася про зраду Жерара Піке: "Це сталося, коли мій тато був в реанімації"

Колумбійська співачка Шакіра пригадала болючий момент, коли дізналася про зради свого колишнього бойфренда, футболіста Жерара Піке.

Саме тоді виконавиця переживала непростий період життя, адже у пресі вже почалися ширитися чутки про походеньки спортсмена. Тоді 91-річний батько Шакіри хотів підтримати її та навіть приїхав до Барселони, де і опинився у реанімації після важкого падіння.

"Він поїхав до Барселони, щоб втішити мене після того, як мене охопив смуток через розлуку. Все сталося в один момент. Мій дім розвалювався на частини. Я дізналася з преси, що мене зрадили, коли мій тато був в реанімації", - пригадала Шакіра.

Шакіра з батьками / Фото: Instagram.com/shakira

Нагадаємо, що Шакіра та Жерар Піке оголосили про своє розставання після 11 років стосунків минулого року. Співачка звинуватила футболістка у зрадах зі 23-річною студенткою Кларою Чіа. Пізніше Піке підтвердив стосунки з коханкою, а нещодавно у ЗМІ почали ширитися чутки про їхнє весілля.

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