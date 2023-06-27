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Шакіра пригадала, як дізналася про зраду Жерара Піке: "Це сталося, коли мій тато був в реанімації"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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Шакіра пригадала, як дізналася про зраду Жерара Піке: "Це сталося, коли мій тато був в реанімації"

Жерар Піке та Шакіра / Фото: Associated Press

Зірка дуже болісно переживала цей момент.

Колумбійська співачка Шакіра пригадала болючий момент, коли дізналася про зради свого колишнього бойфренда, футболіста Жерара Піке.

Саме тоді виконавиця переживала непростий період життя, адже у пресі вже почалися ширитися чутки про походеньки спортсмена. Тоді 91-річний батько Шакіри хотів підтримати її та навіть приїхав до Барселони, де і опинився у реанімації після важкого падіння.

"Він поїхав до Барселони, щоб втішити мене після того, як мене охопив смуток через розлуку. Все сталося в один момент. Мій дім розвалювався на частини. Я дізналася з преси, що мене зрадили, коли мій тато був в реанімації", - пригадала Шакіра.

Шакіра з батьками / © Instagram.com/shakira
Шакіра з батьками / Фото: Instagram.com/shakira

Нагадаємо, що Шакіра та Жерар Піке оголосили про своє розставання після 11 років стосунків минулого року. Співачка звинуватила футболістка у зрадах зі 23-річною студенткою Кларою Чіа. Пізніше Піке підтвердив стосунки з коханкою, а нещодавно у ЗМІ почали ширитися чутки про їхнє весілля.

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Дата публікації
Перегляди
916
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