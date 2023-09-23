Шакіра приголомшила зізнанням після розриву з Жераром Піке: "Я на стадії виживання"

Колумбійська співачка Шакіра поділилася особистими переживаннями після болісного розриву з іспанським футболістом Жераром Піке.

Знаменитість зізналася, що досі намагається оговтатися від зради колишнього коханого, адже вона вірила в їхнє щасливе майбутнє разом. В інтерв'ю The Sun Шакіра поділилася, що продовжує "боротися зі своїми демонами".

"Я пройшла декілька етапів: заперечення, гнів, біль, розчарування, знову гнів, знову біль. Зараз я перебуваю на стадії виживання. Моїм пріоритетом був мій дім, моя сім'я. Я вірила в те, що "поки смерть не розлучить нас". Я вірила в цю мрію, і я мала цю мрію для себе, для моїх дітей. Це те, чого я хотіла для себе і своїх дітей, але цього не сталося", - поділилася Шакіра.

Жерар Піке та Шакіра / Фото: Associated Press

Ба більше, під час стосунків із Піке співачці навіть доводилося жертвувати власною кар'єрою. Вся робота Шакіри була здебільшого зосереджена у США, водночас вона разом із колишнім чоловіком і дітьми жила в Барселоні. Тож зараз зірка заново вчиться поєднувати материнство та кар'єру в Маямі.

"Я була віддана Піке та сім'ї. Мені було дуже важко займатися професійною кар'єрою в Барселоні. Мені довелося чекати, поки наші плани будуть співпадати або хтось зможе прийти. Я не могла залишити своїх дітей і просто піти кудись, щоб займатися музикою за межами свого дому. Іноді я думаю, що бути мамою-одиначкою і ритм попзірки несумісні. Мені доводиться вкладати своїх дітей спати, ходити на студію звукозапису; все це важко", - сказала Шакіра.

Шакіра з синами / Фото: Instagram.com/shakira

Зазначимо, що Жерар Піке та Шакіра розійшлися після 11 років стосунків через те, що футболіст зрадив коханій з 23-річною моделлю Кларою Чіа. Обурена співачка з разом із двома синами - 11-річним Міланом і 9-річним Сашею - переїхала жити до США.

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