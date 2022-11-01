Шакіра розчулила Мережу відео з хворим 91-річним батьком, де цілує йому босі ноги

Співачка Шакіра розчулила своїх шанувальників кадрами з лікарні, куди вона прийшла, щоб навідати свого хворого 91-річного батька.

На відео, яким артистка поділилася у своєму Instagram, вона допомагала татові на кріслі-візочку робити розминку для ніг. Після вдалих вправ Шакіра радісно привітала батька та почала цілувати його босі ноги.

"А життя — це те, що відбувається між візитами до лікарні та костюмами на Геловін", - підписала відео співачка.

Теплі сімейні кадри дуже зворушили шанувальників артистки, які у коментарях захопилися любов'ю Шакіри до тата та побажали йому довгих років життя.

Як прекрасна любов доньки!

Любов у всій красі!

Я ледве не заплакала від цього відео!

Нагадаємо, що зараз співачка переживає складний етап розставання з коханим Жераром Піке. Після зради батька своїх двох дітей Шакіра з'явилася із діркою у грудях у новому кліпі.

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