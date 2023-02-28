Шакіра розповіла про своє життя після розриву з Жераром Піке: "Тепер я почуваюся повноцінною"

Співачка Шакіра довго не наважувалася розповідати про своє розставання з футболістом Жераром Піке.

Однак зараз, за словами виконавиці, вона відчула зміни у собі та відчуває себе набагато сильнішою, ніж була до цього. У інтерв'ю Mirror Шакіра зізналася, що нарешті відчула, що означає бути "повноцінною" та не залежати від чоловіків. Тому після розлучення співачка зосередилася на собі та вихованні двох синів від Піке.

"Зараз я почуваюся повноцінною, бо залежу від себе. Ви не можете досягти всіх своїх мрій у житті, але життя має спосіб компенсувати їх, і я думаю, що життя, звичайно, зробило це зі мною, з моїми чудовими двома дітьми, які наповнюють мене любов'ю щодня", - сказала Шакіра.

Шакіра з синами / Фото: Instagram.com/shakira

Крім того, зірка висловилася і про нові стосунки піке з 23-річною студенткою Кларою Чіа. У інтерв'ю мексиканському журналісту Енріке Асеведо Шакіра коротко заявила, що "у пеклі є місце для жінок, які не підтримують інших жінок".

Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Шакіра також випустила новий хіт, у якому згадала про своє розлучення. Зірка заспівала про те, яким стало її життя після розриву.

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