Шакіра у блакитній латексній сукні заспівала про розрив із Піке: "Моє життя стало кращим без тебе"

Колумбійська співачка Шакіра знову заспівала про своє розставання з футболістом Жераром Піке.

Болісний розрив після 11 років стосунків виконавиця намагається пережити за допомогою музики. Так, Шакіра знову записала запальний трек про своє нове життя після розставання. Нову пісню TQG співачка представила з виконавицею Karol G.

Разом із композицією артистки представили і кліп, в якому Шакіра постала в образі фатальної красуні в латексній блакитній сукні.

У рядках пісні виконавиця заспівала про те, як почувається без Піке, та не забула і про його нову 23-річну дівчину. Ось деякі зі звернень Шакіри до колишнього: "Скажи своїй дитині, що я не змагаюсь за чоловіків", "Моє життя стало кращим без тебе", "Хлопчику, що ж трапилося, хіба ти не закохався?".

Шанувальникам Шакіри новий трек співачки сподобався. За 12 годин кліп зібрав більше 17,5 мільйона переглядів та більше 98 тисяч коментарів.

Нагадаємо, нещодавно один із фанів співачки вигнав Жерара Піке з його новою дівчиною з ресторану.

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