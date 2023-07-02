Шакіра в образі русалки топлес з'явилася з 23-річним красунчиком у новому кліпі і "постібала" колишнього

Колумбійська співачка Шакіра не припиняє тішити прихильників чуттєвими музичними новинками.

Цього разу виконавиця випустила ліричний трек Copa Vacía, який записала у дуеті зі співвітчизником, 23-річним співаком Мануелем Турісо. Одразу з треком відбулася прем'єра кліпу.

У ньому Шакіра постає у звабливому образі русалки – з рожевим волоссям та з хвостом і майже топлес, її бюст прикривають лише мушлі. Турісо грає коханого Шакіри. Як зізналася артистка, для неї ця пісня має символічне значення.

У кліпі Шакіра грає русалку, яка опинилася в кайданах. За словами виконавиці, так само й вона свого часу була закута в обман та біль, але з часом, звільнившись від кайданів, знову "стає єдиним цілим", відшукавши себе колишню.

Шакіра зазначила, що як і її героїня в кліпі, вона жертвувала багатьом заради кохання, через що спочатку опинилася у золотій клітці, а потім у смітті серед щурів, але на волі – у своєму природному середовищі.

Нагадаємо, раніше Шакіра відверто розповіла, як дізналася про зради Жерара Піке. За словами артистки, у цей момент вона переживала дуже важкий період - батько виконавиці опинився у реанімації.

Шакіра та Жерар Піке були разом 11 років. Від футболіста артистка має двох синів. Минулого року виконавиця оголосила про розрив зі спортсменом після того як дізналася про його численні зради з 23-річною офіціанткою Кларою Чіа.

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