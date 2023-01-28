Шакіра відреагувала на фото колишнього з новою пасією та показала звабливі танці на камеру

Колумбійська виконавиця Шакіра після розставання з футболістом Жераром Піке усім своїм виглядом намагається показати, що більше не сумує за колишнім.

Так, у відповідь на першу спільну світлину спортсмена з 23-річною пасією Кларою Чіа у його Instagram, співачка показала запальні танці.

45-річна виконавиця записала відео у танцювальній залі та показала звабливі рухи під свою нову пісню. У ролику співачка була одягнута у обтислий спортивний топ з вирізами та шорти. До відео в Instagram артистка додала промовистий підпис.

"Жінки більше не плачуть, жінки танцюють меренге!", - написала Шакіра.

Зазначимо, після розриву з Піке Шакіра запрем'єрила танцювальний трек, у якому висміяла колишнього обранця та його нову дівчину. До того ж, співачка досить неочікувано помстилася матері ексчоловіка.

Шакіра та Жерар Піке розійшлися після 11 років стосунків через неодноразові зради футболіста з Кларою Чіа. Після розриву співачка отримала повну опіку над двома синами від Піке та планує переїхати з ними до США.

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