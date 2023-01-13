Шакіра висміяла свого колишнього Жерара Піке у запальній пісні та побила рекорд у Мережі

Кліп набрав більше 65 мільйонів переглядів за добу.

Співачка Шакіра посміялася зі свого колишнього бойфренда Жерара Піке у новій пісні з музикантом Bizarrap.

Колумбійська виконавиця запрем'єрила новий запальний трек, який усього за добу набрав рекордну кількість переглядів - більше 65 мільйонів. Це робить її найпопулярнішою новою латинською піснею в історії YouTube.

І хоча Шакіра ніяк не згадувала ім'я Піке ані у пісні, ані у релізі, здогадатися, що трек присвячений саме футболісту неважко. Під танцювальний біт співачка заспівала доволі провокативні рядки і дала зрозуміти колишньому, що вона "краща за двох 22-річних".

"Ти проміняв Ferrari на Twingo. Ти проміняв Rolex на Casio", - співає у новому треку Шакіра.

Пригадала співачка і свій скандал із податковою Іспанії, яка звинувачує її шахрайстві, а також "чергування" преси під її будинком.

"Ти залишив мене зі свекрухою як сусідку, з пресою біля моїх дверей та боргами перед податковою", - також заспівала виконавиця.

Нагадаємо, що Шакіра та Жерар Піке розійшлися після 11 років стосунків через зраду футболіста із 22-річною студенткою. Нещодавно співачка отримала повну опіку над двома спільними дітьми та планує переїхати до США.

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