Шакіра встановила ляльку-відьму навпроти будинку колишньої свекрухи

Колумбійська співачка Шакіра встановила ляльку-відьму навпроти будинку матері колишнього бойфренда Жерара Піке.

Виконавиця вирішила помститися не лише своєму "ексу", якого висміяла у новій пісні, а колишній свекрусі. Подейкують, що мати Піке із радістю зустріла нову обраницю футболіста, з якою він зраджував Шакірі.

Спосіб для цього співачка обрала небанальний та досить провокаційний. Шакіра встановила на своєму балконі, що виходить саме на будинок свекрухи, ляльку у вигляді страшної відьми. Моторошну фігуру на балконі виконавиці побачили фани Шакіри і поширили відео у Мережі.

‍♀️ Shakira has reportedly been listening to her BZRP session on a loop today, where there is also a witch on the balcony pointing at her ex-mother-in-law's house… pic.twitter.com/ZX2qXJG8lB — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 14, 2023

Крім того, розповідають шанувальники, Шакіра тепер постійно слухає на усю гучність свій новий трек. У ньому співачка заспівала не лише, як Піке "проміняв Rolex на Casio", а й про те, що він її залишив "зі свекрухою як сусідку".

Нагадаємо, про розставання Шакіри та Жерара Піке стало відомо минулого року. Пара розійшлася після 11 років стосунків, маючи двох спільних синів. Причиною розставання стала зрада футболіста з молодою студенткою.

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