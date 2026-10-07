Шакіра викликала до суду ексчоловіка Піке після скандального розлучення через зраду: що сталося

Шакіра та Жерар Піке / © Associated Press

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Колумбійська співачка Шакіра викликала до суду свого колишнього чоловіка, іспанського футболіста Жерара Піке.

Виконавиця це зробила через дітей. Пара вже врегулювала питання опіки над синами. Проте співачка через суд хоче скоригувати зустрічі дітей з батьком. Як пише видання Hello, артистка не вимагає скорочувати час, який сини повинні проводить з Жераром Піке. Натомість Шакіра хоче, аби футболіст приїжджав до них до Маямі, США, де хлопчики мешкають з мамою, а не навпаки — вони до нього до Барселони, Іспанія.

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Співачка вже й пояснила, чому вдається до таких заходів. У заяві артистки стверджується, що таким чином діти уникатимуть трансатлантичних перельотів та змін часових поясів. Окрім того, це позитивно впливатиме на соціальне життя синів та їхній емоційний стан.

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Жерар Піке та Шакіра / © Associated Press

Судове засідання відбулось 6 жовтня у Барселоні. У залі суду були присутні як і Шакіра, так і Жерар Піке. Щоправда, після завершення засідання вони обидва відмовились давати коментарі на цю тему.

Зазначимо, Шакіра та Жерар Піке розлучились у червні 2022 року. Причиною розриву стали численні зради футболіста. У колишнього подружжя є двоє спільних синів — 13-річний Мілан та 11-річний Саша.

Нагадаємо, нещодавно зірка «Людини-павука» Тобі Магвайр офіційно розлучився з дружиною. Сталося це після п’яти років судової тяганини.

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