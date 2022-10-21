Шакіра з діркою у грудях та зі сльозами на очах з'явилася в новому кліпі після зради Жерара Піке

Артистка випустила дуже емоційний кліп після розриву стосунків з батьком двох своїх дітей.

Колумбійська співачка Шакіра випустила першу відеороботу після того, як оголосила про розлучення зі своїм цивільним чоловіком, футболістом "Барселони" та збірної Іспанії Жераром Піке.

Кліп на композицію "Monotonía", що в перекладі з іспанської означає одноманітність, вийшов доволі емоційним. За сюжетом Шакіра зустрічає свого колишнього в супермаркеті і в неї на очах з'являються сльози. Тоді екс бере і вириває артистці серце з грудей.

Далі виконавиця співає у відео з діркою у грудях і зі своїм серцем у руках. У композиції присутні рядки: "У цьому нема твоєї провини і нема моєї. У всьому винна одноманітність", "ти раптом змінився, ти покинув мене через свій нарцисизм, ти забув, якими ми були" і "те, що колись було неймовірним, зараз стало звичайною справою".

Шанувальники Шакіри припустили, що цією роботою співачка розпрощалася зі своїм ексчоловіком Жераром Піке.

Нагадаємо, на початку червня у ЗМІ з'явилася інформація, що співачка Шакіра покинула свого цивільного чоловіка, футболіста "Барселони" та збірної Іспанії Жерара Піке. Причиною такого рішення артистки стали численні зради благовірного.

Шакіра з Жераром Піке та їхніми синами / Фото: Instagram.com/shakira

Згодом Шакіра підтвердила, що дійсно розійшлася зі спортсменом і зізналася, що їй дуже боляче і здається, що "все це страшний сон".

У серпні папараці оприлюднили кадри, де Піке обіймається і цілується з новою пасією. Нею стала 23-річна Клара Чіа, яка є молодою копією Шакіри. Жерар познайомився з молодичкою в одному з нічних клубів, де та працювала офіціанткою. І нібито закохався з першого погляду. А якось футболіст привів нову обраницю додому, а Шакіра повернулася раніше і про все дізналася.

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