Шакіра заговорила про зради Жерара Піке: "Рани залишаються відкритими"

Популярна колумбійська співачка Шакіра пригадала зрадливого чоловіка Жерара Піке.

Зокрема, в Instagram артистка вирішила зробити мотиваційний допис, де розповіла, що навіть у складних ситуаціях не треба опускати руки.

Артистка навела в приклад зради. Вона зазначила, що цього року їй ще буде боляче усвідомлювати, як з нею вчинив її колишній. Утім, час загоїть всі рани.

Шакіра / Фото: Associated Press

"Хоча в цьому новому році наші рани залишаються відкритими, але час – руки хірурга. Навіть якщо хтось нас зрадив, ми повинні продовжувати довіряти. Перед обличчям презирства продовжуйте цінувати себе. Бо добрих людей більше, ніж непорядних. Усе менше тих, хто йде, і більше тих, хто залишається поруч з нами. Наші сльози не марні, вони поливають ґрунт, де народиться майбутнє, і роблять нас людьми, тож з розбитим серцем ми можемо продовжувати любити", - поділилася з прихильниками своїми переживаннями Шакіра.

Нагадаємо, минулого року співачка пережила декілька потрясінь. Шакіра влітку дізналася, що її чоловік Жерар Піке зраджує їй. Артистка впіймала його на гарячому із коханкою.

Згодом співачка подала на розлучення, отримала повну опіку над дітьми та переїхала до США.

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