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Шакіра закрутила новий роман після розлучення з Жераром Піке - ЗМІ

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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1463
Час на прочитання
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Шакіра закрутила новий роман після розлучення з Жераром Піке - ЗМІ

Шакіра / Фото: Instagram.com/shakira

Нового обранця зірка зустріла в Майямі.

Колумбійська співачка Шакіра, схоже, нарешті оговталася від розриву з футболістом Жераром Піке та знайшла нове кохання.

У ЗМІ почали ширитися чутки про те, що серце виконавиці відтепер зайняте. Як пише видання OK Diario, Шакіра зустрічається з таємничим обранцем вже чотири місяці.

За словами інсайдерів, не лише сварки з Піке та колишньою свекрухою змусили співачку так стрімко покинути Іспанію. Шакіра переїхала до США разом з синам і для того, щоб бути ближче з бойфрендом. 

Шакіра / © Associated Press
Шакіра / Фото: Associated Press

Спочатку зірці приписували роман з її колишнім коханим, 49-річним адвокатом Антоніо де ла Руа, з яким Шакіра зустрічалася до Піке. А пізніше ходили чутки, що виконавиця закрутила роман з 24-річним серфінгістом. Однак інсайдери спростували цю інформацію. 

Втім сама Шакіра не поспішає розкривати подробиці свого особистого життя. На відміну від Піке, який нещодавно заявив, що щасливий після розриву з колишньою.

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Дата публікації
Перегляди
1463
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