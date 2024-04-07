Шакіра закрутила роман із молодшим на 16 років актором: друзі співачки проти їхніх стосунків

Колумбійська співачка Шакіра після тяжкого розлучення з футболістом Жераром Піке намагається налагодити особисте життя і, схоже, їй це вдається.

Зокрема, артистку запідозрили в романі з британським актором Люсьєном Лавісконтом, який молодший за неї на 16 років. Молодик знявся у новому кліпі виконавиці Puntería, де вони втілили на екрані доволі пікантні сцени. Подейкували, що між Шакірою та Люсьєном після спільної роботи зав'язалися романтичні стосунки.

Інсайдер з оточення виконавиці підтвердив Daily Mail, що в них дійсно роман. Утім, друзі знаменитості занепокоєні її новими стосунками. За словами інсайдера, вони переконані, що Люсьєн використовує Шакіру, аби стати більш популярним. Друзі переконані, що співачка цього поки не розуміє, адже зосереджена на пошуках кохання. На їхню думку, актор – не той чоловік, який необхідний Шакірі. Вони бояться, що Люсьєн зробить їй боляче.

"Шакіра відчайдушно хоче закохатися, але її друзі стурбовані, тому що Люсьєн повільно пробирався до слави, зустрічаючись з жінками, які були менш відомими, ніж Шакіра. Її друзі бояться, що він просто хоче, щоб люди знали його ім'я, а вона може йому це гарантувати", - розповів інсайдер.

Шакіра з молодшим на 16 років коханим / Фото: Instagram.com/shakira

Зазначимо, Шакіра від 2010 до 2022 року перебувала у стосунках з футболістом Жераром Піке, від якого народила двох синів. Пара розійшлася, адже спортсмен зраджував їй. Врешті, після розриву з Шакірою Піке почав зустрічатися з коханкою, а співачка ж переїхала до США, де вирішила розпочати життя з чистого аркуша.

Нагадаємо, нещодавно зірка популярного українського кулінарного шоу Ольга Мартиновська офіційно підтвердила, що більше не самотня. Знаменитість закрутила роман зі старшим на 17 років коханим.

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