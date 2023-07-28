Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Шакіра замилувала світлиною з підрослими синами від Жерара Піке під час бейсбольного матчу

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
682
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Шакіра замилувала світлиною з підрослими синами від Жерара Піке під час бейсбольного матчу

Шакіра з синами / Фото: Instagram.com/shakira

Зірка провела час разом з дітьми.

Колумбійська співачка Шакіра поділилася рідкісними фото зі своїми синами від колишнього бойфренда, футболіста Жерара Піке.

Зіркова матуся разом з 10-річним Міланом та 8-річним Сашею відвідала бейсбольний матч у Лос-Анджелесі. Під час гри на трибунах Шакіра зробила усміхнене селфі з підрослими синами.

"Разом з дітьми були на грі "Доджерс"! Неймовірна гра", - підписала кадр Шакіра.

Шакіра з синами / © Instagram.com/shakira
Шакіра з синами / Фото: Instagram.com/shakira

У коментарях під фото шанувальники пораділи за співачку та її можливість проводити час з синами, а також написали, що діти дуже схожі на неї: "Так радісно бачити вас утрьох", "У ваших дітей чудова мама", "Хлопці так на вас схожі", "У вас прекрасні діти".

Раніше Шакіра розвеселила фанів реакцією на те, як під час знімань кліпу на неї побіг щур.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
682
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація