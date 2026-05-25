Шакіра запалила танцями з Мессі, Мбаппе й Голандом під гімн FIFA, але цього разу без ексобранця Піке

Співачка презентувала гімн «Dai Dai» для FIFA-2026.

Анастасія Гребешко
Шакіра / © instagram.com/shakira

Колумбійська співачка Шакіра презентувала кліп на офіційний гімн FIFA-2026, у якому зібрала найгучніших зірок футболу, але без свого колишнього Жерара Піке.

Після успіху культового «Waka Waka» співачка знову повернулася до футбольної тематики. Цього разу артистка випустила трек «Dai Dai», який став музичним символом майбутнього Чемпіонату світу-2026. У новому відео з’явилися найвідоміші гравці сучасності. Серед них — Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе, Ерлінг Голанд, Луїс Діас та Гаррі Кейн. Футболісти один за одним виходять на поле, створюючи атмосферу великого старту. А сам кліп уже за першу добу набрав майже 16 мільйонів переглядів.

«Шакіро, ми готові», — звертаються спортсмени до артистки у відео.

Фото зі знімань кліпу / © instagram.com/shakira

Втім, найбільше фанати звернули увагу не лише на зоряний склад кліпу, а й на відсутність у ньому Жерара Піке. Адже саме футболіст колись знімався у «Waka Waka», а знайомство з Шакірою під час роботи над тим відео переросло у багаторічний роман. Тепер же в новому футбольному проєкті співачки для колишнього, схоже, місця не знайшлося.

«Ми хотіли передати енергію футболу та об’єднати людей через музику», — пояснила Шакіра концепцію релізу.

Окремо артистка наголосила, що пісня має і благодійну місію. Усі прибутки від прослуховувань треку та переглядів кліпу передадуть до FIFA Global Citizen Education Fund. Ініціатива підтримуватиме дітей із малозабезпечених родин, допомагаючи їм отримати доступ до освіти та спорту.

Зазначимо, Шакіра та Жерар Піке були разом понад десять років і виховують двох синів. Їхній роман почався після знімань кліпу «Waka Waka» до Чемпіонату світу-2010. Після гучного розриву артистка неодноразово натякала на колишнього у своїх піснях, а тепер шанувальники побачили ще один символічний момент — новий футбольний гімн уже без Піке.

