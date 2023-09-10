Шакіра здивувала неймовірною гнучкістю і закинула ступні за голову

Артистка показала кадри з репетиції до MTV VMAs 2023.

Колумбійська співачка Шакіра з роками не втрачає ані харизми, ані фантастичної фізичної форми.

Так, зірка похизувалася перед шанувальниками неймовірною гнучкістю тіла. На сторінці в Instagram виконавиця поділилася кадрами, зробленими під час репетиції. Наразі артистка активно готується до церемонії вручення музичної нагороди MTV VMAs 2023, яка відбудеться у вівторок, 12 вересня.

Шакіра / Фото: Instagram.com/shakira

Шакіра / Фото: Instagram.com/shakira

На фото, які запостила Шакіра, вона продемонструвала приголомшливу розтяжку та навіть зуміла скласти ноги за голову так, що її ступні опинилися біля голови.

Шакіра / Фото: Instagram.com/shakira

"Вгадайте, з якої пісні ця поза? Не можу дочекатися вівторка!" – підписала фотографії співачка.

Шакіра / Фото: Instagram.com/shakira

Своєю чергою шанувальники зазначили, що добре пам'ятають цю позу з кліпу артистки She Wolf і завалили кумирку компліментами:

З роками ти стаєш лише краще

Просто неймовірна

Захоплююсь тобою

Нагадаємо, нещодавно Шакіра розбурхала уяву фанатів, продемонструвавши апетитні сідниці. Артистка поділилася кадрами зі студії звукозапису, де позувала спиною до камери.

Читайте також: