Шакіра здивувала неймовірною гнучкістю і закинула ступні за голову

Артистка показала кадри з репетиції до MTV VMAs 2023.
Колумбійська співачка Шакіра з роками не втрачає ані харизми, ані фантастичної фізичної форми.
Так, зірка похизувалася перед шанувальниками неймовірною гнучкістю тіла. На сторінці в Instagram виконавиця поділилася кадрами, зробленими під час репетиції. Наразі артистка активно готується до церемонії вручення музичної нагороди MTV VMAs 2023, яка відбудеться у вівторок, 12 вересня.
На фото, які запостила Шакіра, вона продемонструвала приголомшливу розтяжку та навіть зуміла скласти ноги за голову так, що її ступні опинилися біля голови.
"Вгадайте, з якої пісні ця поза? Не можу дочекатися вівторка!" – підписала фотографії співачка.
Своєю чергою шанувальники зазначили, що добре пам'ятають цю позу з кліпу артистки She Wolf і завалили кумирку компліментами:
- З роками ти стаєш лише краще
- Просто неймовірна
- Захоплююсь тобою
Нагадаємо, нещодавно Шакіра розбурхала уяву фанатів, продемонструвавши апетитні сідниці. Артистка поділилася кадрами зі студії звукозапису, де позувала спиною до камери.
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