Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Шакіра здивувала неймовірною гнучкістю і закинула ступні за голову

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
694
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Шакіра здивувала неймовірною гнучкістю і закинула ступні за голову

Шакіра / Фото: Instagram.com/shakira

Артистка показала кадри з репетиції до MTV VMAs 2023.

Колумбійська співачка Шакіра з роками не втрачає ані харизми, ані фантастичної фізичної форми.

Так, зірка похизувалася перед шанувальниками неймовірною гнучкістю тіла. На сторінці в Instagram виконавиця поділилася кадрами, зробленими під час репетиції. Наразі артистка активно готується до церемонії вручення музичної нагороди MTV VMAs 2023, яка відбудеться у вівторок, 12 вересня.

Шакіра / © Instagram.com/shakira
Шакіра / Фото: Instagram.com/shakira
Шакіра / © Instagram.com/shakira
Шакіра / Фото: Instagram.com/shakira

На фото, які запостила Шакіра, вона продемонструвала приголомшливу розтяжку та навіть зуміла скласти ноги за голову так, що її ступні опинилися біля голови.

Шакіра / © Instagram.com/shakira
Шакіра / Фото: Instagram.com/shakira

"Вгадайте, з якої пісні ця поза? Не можу дочекатися вівторка!" – підписала фотографії співачка.

Шакіра / © Instagram.com/shakira
Шакіра / Фото: Instagram.com/shakira

Своєю чергою шанувальники зазначили, що добре пам'ятають цю позу з кліпу артистки She Wolf і завалили кумирку компліментами:

  • З роками ти стаєш лише краще
  • Просто неймовірна
  • Захоплююсь тобою

Нагадаємо, нещодавно Шакіра розбурхала уяву фанатів, продемонструвавши апетитні сідниці. Артистка поділилася кадрами зі студії звукозапису, де позувала спиною до камери.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
694
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація