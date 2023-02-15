Шакіра зі шваброю в руках у День закоханих звернулася до ексчоловіка: "Я вб'ю свого колишнього"

Артистка не приховує від фанів, які емоції вирують у неї всередині.
Колумбійська попзірка Шакіра оригінально привітала шанувальників з Днем всіх закоханих.
Артистка не приховує від фанів, що їй все ще боляче після розриву з колишнім цивільним чоловіком та батьком її двох синів, футболістом Жераром Піке.
На сторінці в Instagram виконавиця запостила оригінальне відео, на якому постає вбрана у чорний комбінезон, на підборах і при цьому шваброю миє підлогу. Це відео Шакіра супроводила треком співачки SZA Kill Bill. Зокрема, для свого ролику Шакріа обрала фрагмент з текстом: "Я вб'ю свого колишнього, хоч це і не найкраща ідея, а потім і його дівчину – як я до такого дійшла? Може я вб'ю свого колишнього, хоч все ще кохаю його, але краще за ґрати сісти, аніж бути самотньою".
Й хоча наприкінці ролика зірка усміхається, втім фани Шак зрозуміли все, що вона хотіла цим сказати: "Замість Білла мав би бути Жерар", "Шак, припини вже на нього витрачати свою енергію", "він тебе геть не гідний".
Нагадаємо, не так давно стало відомо, що не лише Жерар Піке робив Шакірі нерви. У Мережі з'явилося відео, на якому колишня свекруха співачки поводиться як тиран. Вона хапає артистку за обличчя та наказує мовчати.
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