Шакіра зі шваброю в руках у День закоханих звернулася до ексчоловіка: "Я вб'ю свого колишнього"

Колумбійська попзірка Шакіра оригінально привітала шанувальників з Днем всіх закоханих.

Артистка не приховує від фанів, що їй все ще боляче після розриву з колишнім цивільним чоловіком та батьком її двох синів, футболістом Жераром Піке.

На сторінці в Instagram виконавиця запостила оригінальне відео, на якому постає вбрана у чорний комбінезон, на підборах і при цьому шваброю миє підлогу. Це відео Шакіра супроводила треком співачки SZA Kill Bill. Зокрема, для свого ролику Шакріа обрала фрагмент з текстом: "Я вб'ю свого колишнього, хоч це і не найкраща ідея, а потім і його дівчину – як я до такого дійшла? Може я вб'ю свого колишнього, хоч все ще кохаю його, але краще за ґрати сісти, аніж бути самотньою".

Й хоча наприкінці ролика зірка усміхається, втім фани Шак зрозуміли все, що вона хотіла цим сказати: "Замість Білла мав би бути Жерар", "Шак, припини вже на нього витрачати свою енергію", "він тебе геть не гідний".

Шакіра та Жерар Піке / Фото: instagram.com/shakira

Нагадаємо, не так давно стало відомо, що не лише Жерар Піке робив Шакірі нерви. У Мережі з'явилося відео, на якому колишня свекруха співачки поводиться як тиран. Вона хапає артистку за обличчя та наказує мовчати.

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