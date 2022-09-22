Шакіра зізналась, як переживає зраду чоловіка та розрив стосунків: "Здається, що це поганий сон"

На початку червня виконавиця Шакіра засмутила своїх шанувальників новиною, що розлучається зі своїм партнером, футболістом "Барселони" та збірної Іспанії Жераром Піке.

Пара жила 12 років у цивільному шлюбі. Шакіра пішла від чоловіка через його чисельні зради. Виконавиця зізналась, що їй досі складно дається пережити розрив з коханим. Особливо тому, що вони розійшлися зі скандалом.

Шакіра і Жерар Піке / Фото: instagram.com/shakira

Та більше співачка хвилюється за дітей, які є свідками цього всього.

"Про це справді складно говорити, тим більше, що це вперше, коли я говорю про цю ситуацію в інтерв'ю. Я мовчала і просто намагалася все обміркувати. Мені складно про це говорити, особливо тому, що я все ще переживаю це, і тому, що я перебуваю на очах публіки, і тому, що наша розлука не схожа на звичайну розлуку. Тож складно довелося не тільки мені, а й моїм дітям. Неймовірно складно", - розповіла Шакіра в інтерв'ю Elle.

Знаменитість зізналась, що намагається приховати всі деталі розриву від дітей. Утім, вони чують про це у школі та бачать в Мережі. Ще більше Шакіру обурюють папараці, які цілодобово спостерігають за її будинком.

Жерар Піке та Шакіра з дітьми / Фото: Instagram.com/shakira

"Я намагалася приховати ситуацію від своїх дітей. Я намагаюся захищати їх, бо це моя місія номер один у житті. Але потім вони чують щось у школі від своїх друзів чи натикаються на якісь неприємні новини в Інтернеті, і це їх дуже зачіпає, розумієте? Папараці ночують перед моїм будинком, цілодобово та без вихідних. І немає місця, де я можу сховатися від них із моїми дітьми, крім власного будинку. Ви знаєте, ми не можемо погуляти в парку, як звичайна сім'я, або піти з'їсти морозиво, або зайнятися чимось без папараці, які стежать за нами. Тож це склдано", - розповіла Шакіра.

Виконавиця зізналась, що нині у її життя сталося багато неприємних ситуацій. Стосунки з чоловіком зіпсувалися, а її тато перебуває у лікарні. Знаменитості навіть здається, що це просто жахливий сон.

Жерар Піке і Шакіра / Фото: Associated Press

"Іноді мені просто здається, що все це поганий сон і що в якийсь момент я прокинуся. Але це реальність. І що також реально, то це розчарування, коли я бачу, як щось священне та особливе, якими, я думала, були наші стосунки з батьком моїх дітей, перетворюються на щось огидне та знецінене засобами масової інформації. І все це відбувається тоді, коли мій батько перебуває у відділенні інтенсивної терапії, і я б’юся на різних фронтах. Як я вже сказала, це, ймовірно, найтемніший час у моєму житті", - поділилася виконавиця.

Нагадаємо, в червні Шакіра повідомила, що після 12 років шлюбу розлучається зі своїм партнером Жераром Піке. Подейкують, що розірвати стосунки з 35-річним благовірним 45-річна Шакіра вирішила після того, як дізналася про його численні зради.

Згодом інформація про зради підтвердилася, адже Жерара заскочили з новою обраницею, яка й зруйнувала шлюб зірок.

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