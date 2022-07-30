Шакірі загрожує 8 років в'язниці та штраф у розмірі 24 млн євро

Так, прокуратура Іспанії вимагає вісім років ув'язнення та штраф у розмірі 24 мільйонів євро для зірки, яку звинувачують у несплаті податків та злочинах проти бюджету країни.

За версією прокуратури, Шакіра, яка нещодавно пішла від свого бойфренда, недоплатила державі близько 14,5 млн євро в період від 2012-го по 2014 рік. Сама ж співачка стверджує, що компенсувала владі усі кошти із відсотками.

Про це повідомляє El Pais.

Дата початку розгляду в іспанському суді поки що не призначена.

Відомо, що у травні 2012 року знаменитість придбала будинок у Барселоні, де жила там зі своїм ексбойфрендом, футболістом Жераром Піке. Цікаво, що сам спортсмен декілька років тому також опинився у подібній ситуації. Він став фігурантом справи про ухилення від податків у період від 2008-го по 2010 рік. У результаті Піке оштрафували на 2,1 мільйона євро.

Нагадаємо, 4 червня стало відомо про розрив стосунків співачки та футболіста. Пара була разом 11 років та виховувала двох дітей – синів Мілана та Сашу. Причиною розпаду пари стали численні зради Піке. Тепер Шакіра хоче переїхати жити до США, забравши із собою дітей, але Піке з таким рішенням не згоден.

Фото: instagram.com/shakira

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