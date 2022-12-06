Шакіру після гучного розлучення підозрюють у романі з 24-річним серфінгістом

Колумбійську співачку Шакіру підозрюють у новому романі із хлопцем, на 21 рік молодшим за неї.

Подейкують, що після гучного розставання зі зрадливим бойфрендом Жераром Піке виконавиця вже почала будувати стосунки з іншим.

Новим ймовірним обранцем Шакіри став 24-річний тренер з серфінгу Горка Езкурдія, пише видання пише Marca. Папараці заскочили пару під час одного з тренувань на пляжі в Іспанії. На фото співачка виглядала усміхненою та щасливою.

Однак після світлин журналістів Шакіра спростувала чутки про новий роман. Співачка розповіла, що вже декілька років тренується з Езкурдія разом зі своїми синами. Виконавиця запевнила, що зараз її серце вільне і вона повністю зосереджена на своїх дітях.

Нагадаємо, нещодавно Шакіра також підігріла чутки про новий роман, але вже з іншим кандидатом. Співачка станцювала пристрасну бачату з іспанцем.

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