Шалена енергетика та унікальна сцена на 360 градусів: MONATIK влаштував фурор в "Українському домі"

MONATIK

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Один з найвідоміших артистів країни Дмитро Монатік, який має в своєму здобутку зібраний з аншлагом "Олімпійський", на цей раз вирішив максимально здивувати своїх прихильників. Адже обрав місце проведення заходу, де ще ніколи не виступали артисти з подібним шоу.

Унікальна сцена знаходилася просто посеред національного центру "Український дім" / © пресслужба MONATIK

Саме 4 липня на території "Українського дому" Монатік облаштував мультимедійну сцену, на якій представив пісні з нового альбому під назвою "Вічно танцююча людина". Вперше, мабуть, ця знакова архітектурна споруда у центрі Києва за 43 роки свого існування стала концертним майданчиком. Журналісти ТСН.ua не могли пропустити довгоочікувану подію й готові поділитися найяскравішими моментами вечора.

Дмитро Монатік відіграв унікальний концерт в "Українському домі" / © пресслужба MONATIK

Перед тим, як артист з'явився на сцені, публіку розігрівали стендапери з ютуб-шоу "Леви на джипі". В результаті їх жартівливих розмов і приколів з зірками, які транслювалися ще й онлайн, їм вдалося зібрати за годину понад 250 тисяч гривень на потреби ЗСУ.

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На розігріві у Монатіка були популярні стендапери "Леви на джипі"

Після розігріву на сцені нарешті з'явився артист, якого оголосив ведучий вечора Женя Янович. Ба більше, перед цим Дмитро пройшов через фан-зону, привітавши особисто деяких глядачів.

Момент виходу артиста Дмитра Монатіка на сцену

Одразу хочеться звернути увагу на сценографію всього дійства, бо вона дійсно була унікальною. Сцена з оглядом на 360 градусів дозволяла глядачам насолодитися дійством з будь-якого куточку приміщення, а сама фан-зона розміщувалася на чотирьох поверхах будівлі, адже сидячих місць не було зовсім! Неймовірне світлове шоу відбувалося на балконах, стелі, загалом усюди, куди могли дістати проектори. А сцена, на якій, безпосередньо, танцював артист, була платівкою, розміщеною у фото-рамці, яка теж постійно змінювала світло.

Сцена 360 градусів дозволяла глядачам максимально зануритися в атмосферу шоу / © пресслужба MONATIK

Коло у формі платівки неочікувано почало підніматися разом з Дмитром / © пресслужба MONATIK

А ось під час виконання композиції "Назавжди" коло в середині платівки неочікувано почало підніматися разом з Монатіком наверх. І під світловим струменем дійство трохи нагадувало перехід душі в інший вимір, як це зазвичай зображують у кіно. Особливо коли звучали слова - "Я тебе не забуду, Я тебе знайду".

Дмитро Монатік під час виконання пісні "Назавжди"

На основній сцені MONATIK був без супроводу балету, але на інших поверхах танцівники в жовтих костюмах виробляли щось неймовірне пластикою своїх тіл. Як ми дізналися, за цю постановку відповідали найбільш відомі в країні хореографи - Константин Гордієнко і Олексій Базела.

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За хореографічні номери у концерті відповідали Константин Гордієнко і Олексій Базела

Дмитро часто звертався до своїх глядачів та дякував їм за те, що вони знайшли час прийти на його концерт. Нагадаємо, ніч перед концертом була жахливою, адже ворог активно атакував столицю з неба, і тривога загалом тривала близько 12 годин!

Нагадаємо, основою програми стали нові треки з четвертого альбому співака. Але судячи по реакції публіки, вони вже всі на слуху. Хоча сам офіційний реліз альбому запланований тільки на 9 вересня 2025 року.

Дмитро Монатік був у стильному костюмі від дизайнера Івана Фролова

Потужна енергія та запальні танці 39-річного артиста захоплювали не менше, аніж його безсумнівні хіти, які звучали один за одним. Трек "Давай танцюй" остаточно змусив всіх присутніх танцювати, хоча й до цього важко були втриматися під останні хіти в репертуарі Монатіка - "А що?" і "Про тебе".

Яскраве світлове шоу під час концерту доповнювало все, що відбувалося на сцені

Найбільш зворушливим моментом в концерті стало виконання пісні "Сильно", після якого Монатік запросив військового на сцену і той зробив пропозицію своїй коханій. Звісно, вона відповіла "Так!" і під аплодисменти усього залу пара злилася у поцілунку.

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Завдяки допомозі Дмитра Монатіка військовий зробив пропозицію просто під час концерту

Дмитро Монатік першим привітав пару з заручинами

А найбільш неочікуваним епізодом вечора став, мабуть, аукціон просто під час концерту, який Монатік провів сам, виставивши лот у вигляді своєї кепки: "Зазвичай, я її кидаю в зал, але зараз інші часи, тому розіграш - хто дасть більше, тому віддам цю мокру кепку". Врешті-решт унікальний екземпляр з голови зірки виборов багатодітний батько, який заплатив за неї 70 тисяч гривень.

Під час концерту Дмитро Монатік сам провів аукціон і продав свою кепку за 70 тисяч гривень

Після аукціону артист навіть спустився до зали, аби подякувати глядачеві за донат на ЗСУ

До речі, аудиторія шанувальників творчості артиста була максимально різноплановою. У залі, окрім молоді, ми побачили родини з немовлятами на руках, підлітків, пари похилого віку, а також дуже багато медійних особистостей. Серед яких були Гарік Корогодський з донькою Лізою, Даша Астаф’єва, Ольга Мартиновська, співачка KOLA, стендаперка Наталя Гаріпова, режисерка Тоня Ноябрьова, стиліст Іван Фролов та інші.

Гарік Корогодський з донькою Лізою також були серед глядачів концерту MONATIK

У своєму виступі на біс MONATIK виконав попурі з власних суперхітів. А завершився концерт акапельним виконанням Гімну України, причому разом з Монатіком співав увесь зал, що не могло не викликати сліз.

Концерт тривав дві години, і під час нього артист співав навіть лежачи на сцені / © пресслужба MONATIK

Артист MONATIK під час свого унікального концерту в "Українському домі" / © пресслужба MONATIK

До слова, концерт мав важливу благодійну мету і під час нього збирали кошти на житло для ВПО, підтримку дітей військових і розвиток інклюзивних програм.

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Нагадаємо, наступні концерти відбудуться у Палаці спорту та в Національній опері України. За словами команди артиста, наступні виступи ще більше здивують навіть найвибагливіших шанувальників, зокрема в Палаці спорту планується концерт, де Монатік представить максимальну кількість дуетів.