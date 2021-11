Шалений Логай та спільне танго "на виживання": яким був півфінал "Танців з зірками"

Також відомі імена суперфіналістів.

На каналі "1+1" відбувся півфінал шоу "Танці з зірками".

На дванадцятому тижні актор Артур Логай та Анна Кареліна, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан та Дмитро Дікусар, актор Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук змагалися за вихід у суперфінал.

Для цього ефіру зірки підготували одразу три танці: один з них вони виконали із переможцями минулих сезонів, другий номер станцювали з класичної бальної програми, які обирали пари-конкуренти, а третім стало танго на виживання.

Відкрила вечір пара Ольга Харлан та Дмитро Дікусар. А підтримати олімпійську чемпіонку вирішила тріумфаторка минулого сезону, співачка Санта Дімопулос. Вони станцювали пристрасний віденський вальс під Call Out My Name — The Weeknd, перевтілившись на вампірів. Тріо отримало 27 балів.

Актор Костянтин Войтенко та його партнерка Роксоляна Маланчук танцювали із переможцем другого сезону Ігорем Ласточкіним. Кумедний джаз із зіркою-іменинником оцінили у 26 балів.

Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай та його партнерка Анна Кареліна вийшли на паркет разом із переможницею третього сезону, акторкою Ксенією Мішиною. Вони виконали ча-ча-ча під хіт Кайлі Міноуг - Can't Get You Out Of My Head і здобули 25 балів.

До слова, цього ефіру судді стали ще більш прискіпливими, оскільки за тиждень вже відбудеться суперфінал. Тож, ложка дьогтю дісталася кожному.

У півфіналі шоу "Танці з зірками" заявила про свій талант співачка Даша Астаф'єва. Так, зірка хоче стати учасницею наступного сезону проєкту і тому взяла участь в онлайн кастингу, де глядачі можуть обрати, за кого з зірок вболіватимуть наступного сезону. Модель поділилася, що її мета – довести, що вона не розпусне стерво та спростувати брудні чутки про себе. Модель станцювала разом із Антоном Нестерком ефектний пасодобль, який підготувала лише за два дні. 80% глядачів у соцмережах проголосували за те, щоб знаменитість брала участь у проєкті 2022 року.

Вперше в історії українських "Танців з зірками" другий танець для пар обирали їхні конкуренти з поміж запропонованих стилів латиноамериканської програми – ча-ча-ча, румба, самба, джайв та пасодобль.

Тож, Войтенко обрав для Логая джайв. Артур розлютився та жбурнув клоше, коли побачив свій стиль. Так само емоційно зірка станцював зі своєю партнеркою, зокрема, шалено крутив її навколо своєї шиї. За цей виступ пара отримала додаткові 29 балів.

Фехтувальниці Ользі Харлан та її партнеру Дмитру Дікусару дісталася румба. Цей стиль їм підготував Логай, який хотів побачити спортсменку спокусливою та розкутою. Учасниця непогано впоралася із завданням та отримала ще 27 балів.

А от Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук танцювали самбу. Актор зізнався, що зрадів стилю, який йому обрала Харлан, оскільки любить цей танець. Судді оцінили виступ у максимальні 30 балів.

Перед третім блоком потішила своїм виступом співачка Оля Полякова, яка заспівала свій хіт "Взрослая девочка".

У півфіналі проєкту відбулося ще одне "вперше". Так, вперше в історії "Танців з зірками" три пари виборювали місце у фіналі у спільному номері, як на справжньому танцювальному турнірі. Тож, Логай та Кареліна, Войтенко та Маланчук, Харлан і Дікусар виконали танго у супроводі піаніста-віртуоза та композитора Євгена Хмари.

Судді обрали лише одну пару найкращих, яка отримала три бонусні бали – Артура та Анну.

Тож, за підсумками 12-го ефіру лідирувала пара Артур Логай і Анна Кареліна – 57 балів. Другу щаблину посіли Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук з 56 балами. Останньою у турнірній таблиці з 54 балами опинилася пара Ольга Харлан та Дмитро Дікусар.

Турнірна таблиця / instagram.com/tanci1plus1

Кожна пара настільки приголомшила суддів та глядачів, що ніхто цього тижня не покинув проєкт. Таке рішення ухвалили продюсери шоу. Тож, боротьбу за кубок продовжують усі три пари.

Нагадаємо, що суперфінал "Танців з зірками" відбудеться у неділю, 28 листопада, о 21:00 на каналі 1+1.

Дивіться повні випуски "Танців з зірками" на 1+1 video.

Читайте також: