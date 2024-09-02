Шаманська довела до сліз відео, як 6-річний син від Хамунака вперше за час війни приїхав до України

Популярна українська блогерка та ведуча Аліна Шаманська вперше за час повномасштабної війни повернула 6-річного сина до України.

Так, з початком російського вторгнення зірка Мережі разом з Артуром оселилася в США. Якщо ж Шаманська поверталася до України, то її син залишався за кордоном і три роки не ступав на українські землі. Однак нарешті блогерка привезла хлопчика на Батьківщину.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала зворушливе відео, як син вперше за час війни приїхав до України. Артур був неабияк радий своєму поверненню. Хлопчик вискочив з машини та почав обіймати все довкола.

Аліна Шаманська вперше за час війни привезла сина до України і розчулила його реакцією

Аліна Шаманська не стала розкривати, чи остаточно повернулася до України, чи на певний час. Блогерка пообіцяла дати коментарі згодом.

Тим часом зіркові підписники Аліни Шаманської відреагували на зворушливий ролик. Вони зазначили, що на відео неможливо дивитися без сліз, адже емоції просто зашкалюють.

Я розплакалась! Згадала, як сама цілувала з дітьми брудну траву обабіч траси десь біля кордону. Така рідна, найкраща трава! Вітаємо на рідній землі! (Інна Мірошниченко)

Без сліз на це неможливо дивитись! (Віталій Козловський)

У мене мурахи (Саша Бо)

Зазначимо, Аліна Шаманська виховує сина від ексчоловіка, актора Руслана Ханумака. Нещодавно блогерка висловилася про їхнє розлучення та зізналась, про що жалкує.

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