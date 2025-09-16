Шаманська після скандалу з Ханумаком через опіку над сином розкрила, в яких стосунках вони зараз

Аліна Шаманська, Руслан Ханумак та їхній син

Українська блогерка та ведуча Аліна Шаманська зізналась, чи вдалося налагодити стосунки з колишнім чоловіком, актором Русланом Ханумаком, у справах, що стосуються опіки над їхнім спільним сином.

Експодружжя виховує 7-річного Артура. Однак після розлучення Шаманській та Ханумаку було доволі складно налагодити зв'язок у питаннях, що стосуються опіки над сином. Блогерка не забороняє їм бачитися, але раніше жалілася, що ексчоловік вчасно не повертає їй Артура, маніпулює ним, грубо спілкується та налаштовує проти мами. Тривалий час знаменитість мовчала, але врешті видала всі ці скандальні подробиці в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Блогерка говорить, що не даремно це зробила. Аліна Шаманська на проєкті "Ранок у великому місті" поділилася, що її комунікація з колишнім чоловіком стала куди спокійнішою. Ведуча припускає, що це через те, що Ханумак зрозумів, що більше вона не мовчатиме.

Аліна Шаманська з сином / © instagram.com/shamankaa

"Чесно скажу, після того, як вийшло інтерв'ю в Маші Єфросиніної, все стало значно спокійніше. Я так підозрюю, що людина зрозуміла, що більше мовчати я не буду. Якщо щось відбуватиметься, я про це відкрито розповідатиму. Наразі я не можу сказати, що все ідеально, тому що розбіжності у вихованні, у підході до дитини у нас є, але в плані комунікації якось стало спокійніше", - говорить блогерка.

Зазначимо, Аліна Шаманська та Руслан Ханумак зіграли весілля у серпні 2017 року, а вже у вересні в них народився син Артур. У січні 2023-го блогерка оголосила про розлучення. Остаточно пара розірвала шлюб у березні 2024 року. Тривалий час Шаманська мовчала, що стало причиною. Проте згодом блогерка видала шокувальні подробиці їхнього шлюбу.