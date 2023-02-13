Шаманська похизувалася коштовною знахідкою на смітнику у США: "Знайшла спосіб, як забрати додому"

Блогерка Аліна Шаманська показала, яку неочікувану та коштовну річ знайшла на смітнику у США.

Зокрема, коли знаменитість викидала сміття, то мітила, що там хтось викинув телевізор. Тож блогерка разом з сином прийняла рішення забрати його додому.

Телевізор, який Аліна Шаманська знайшла на смітнику / Фото: instagram.com/shamankaa

"Телевізор дуже важкий, але я знайшла спосіб, як його забрати додому. Ось, Артурчика самокат", - поділилася блогерка.

Аліна Шаманська разом із сином везе знайдений телевізор додому / Фото: instagram.com/shamankaa

Всю дорогу знаменитість хвилювалася, що даремно забрала телевізор, адже вважала, що він поломаний. Утім, коли Аліна прийшла додому та ввімкнула прилад у розетку, то він працював.

Телевізор, який Аліна Шаманська знайшла на смітнику / Фото: instagram.com/shamankaa

До речі, Шаманська зізналась, що такого якісного телевізора у неї не було навіть у Києві, а коштує такий новий майже п'ять тисяч доларів.

Телевізор, який Аліна Шаманська знайшла на смітнику / Фото: instagram.com/shamankaa

"Я просто захоплююсь якістю зображення, неймовірно чітке. Це просто кайф", - поділилася блогерка.

Шаманська пояснила, що в Америці це поширена практика, коли техніку, яка в чудовому стані, можуть залишити на смітнику. Американці не звикли заморочуватися та продавати, тож просто викидають прилади, а ті, кому вони потрібні, заберуть їх додому.

"Насправді, для Америки це абсолютно звична історія. Люди часто переїжджають або купують нове. Більшість не звикли паритися і виставляти на продаж… Час – гроші. Вони просто лишають поряд зі смітником, а люди, яким треба, без сорому забирають", - пояснила знаменитість.

Телевізор, який Аліна Шаманська знайшла на смітнику / Фото: instagram.com/shamankaa

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