Шаманська пригадала, як вагітною чекала на освідчення ексчоловіка: "Всю вагітність провела в сльозах"

Українська блогерка й ведуча Аліна Шаманська пригадала непростий період стосунків з ексчоловіком, шоуменом Русланом Ханумаком.

Після розлучення з колишнім зірка поділилася несподіваними подробицями спільного життя. Як зізналася Аліна, на початку їхніх стосунків Руслан одразу заявив про те, що хоче мати від неї дитину. Проте освідчуватися коханій і робити її своєю офіційною дружиною актор не поспішав. Про це Шаманська розповіла у своєму новому подкаст-шоу про стосунки "Розлючена".

"Він хотів від мене дитину - і я погодилася. На другому місяці наших зустрічань він мені сказав: "Ти - жінка моєї мрії! Я хочу від тебе дитину. Я дуже тебе люблю, ти на все життя". Я теж тоді хотіла дитину і якось не замислилася про те, що треба якось спочатку отримати пропозицію руки й серця. Я якось повірила йому, що він мене так сильно любить", - поділилася Шаманська.

Руслан Ханумак та Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/hanumak

Протягом дев'яти місяців Аліна чекала на вирішальний крок від коханого. За словами блогерки, вона дуже важко переживала період вагітності і постійно плакала. Тим паче, що люди з її оточення теж чіпляли її за живе.

"Освідчення я отримала за два тижні до пологів. З величезним животом, із шаленою невпевненістю в собі. Я всю вагітність провела у сльозах, замучена страшенно. Я тоді ще працювала журналісткою в кадрі. Дуже добре пам'ятаю ситуацію, як я їхала на знімання з операторами, звукорежисером, водієм, і вони мене питають: "Аліно, коли заміж?", а я така: "Секрет". А вони дивляться на мій живіт і починають хором реготати", - розповіла Шаманська.

Щоб нарешті стати чоловіком і дружиною, журналістці довелося наважитися на серйозну розмову з шоуменом.

"Я один раз наважилася йому сказати. Я зайшла з того боку, я сказала: "Ти ж знаєш, що коли народиться дитина, вона буде мати прізвище Шаманська". І він тільки тоді замислився, але сказав, що я на нього тисну. Сказав: "Не тисни на мене" і пішов. Я тоді плакала. З того часу я зробила висновок, що ми маємо розмовляти з чоловіками", - поділилася Аліна.

Руслан Ханумак та Аліна Шаманська з сином / Фото: instagram.com/hanumak

Нагадаємо, що Аліна Шаманська і Руслан Ханумак познайомилися 2016 року на знімальному майданчику. В серпні наступного року пара одружилася та вже за місяць оголосила про появу первістка - сина Артура.

Зараз разом із дитиною Аліна перебуває у Сполучених Штатах, куди виїхала на початку війни. Нещодавно блогерка розповіла, як їй стало дуже зле просто посеред магазину.

Читайте також: