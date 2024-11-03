Шаманська шокувала, як через ексчоловіка Ханумака тікала з США: "Один із найскладніших періодів"

Блогерка також зізналась, скільки коштів витрачає на комфортне життя в Києві.

Популярна українська блогерка та ведуча Аліна Шаманська здивувала, як через колишнього чоловіка, актора Руслана Ханумака, разом із сином виїхала з США.

Наразі знаменитість живе з 7-річним сином Артуром у Києві. На їхнє комфортне життя блогерка витрачає 5-7 тисяч доларів. Ведуча сплачує оренду житла, авто, школу та інші речі першої потреби. Щоправда, раніше Шаманська жила в США, де коштів потрібно було значно більше.

Аліна Шаманська з сином / Фото: instagram.com/shamankaa

"5-7 тисяч доларів коштує моє життя на місяць. За майже три роки проживання в Америці, я там прожила квартиру в Києві", - розповіла ведуча на проєкті "Неймовірна правда про зірок".

Хоч скільки б дорого не коштувало життя в Америці, Аліні там подобалося. Утім, із США блогерці довелося виїхати. Знаменитість зізналась, що сталося це через її колишнього чоловіка Руслана Ханумака, який туди виїхав з України. У подробиці ведуча не вдавалася, однак вона натякнула, що він створив такі умови, через які їй довелося покинути країну.

Руслан Ханумак та Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

"Відбулося те, що стало останньою краплею, і я залишатися зі своїм сином в Америці не могла. Це пов'язано саме з моїм колишнім чоловіком. Деталей наразі розкривати не можу. Це був, напевно, один із найскладніших періодів у моєму житті. Це було неочікувано. Десь воно так близько, що він створив такі умови, що потрібно було тікати", - поділилася блогерка.

Аліна Шаманська також зазначила, що забезпечує сина самостійно, адже колишній фінансово їй не допомагає. Також блогерка не подає на аліменти. Ведуча говорить, що, попри образи, їй шкода ексчоловіка.

"Фінансово не допомагає. На аліменти я не подавала. Можливо, подам. Мені шкода його. У нього що, є багато грошей?" – додала блогерка.

Аліна Шаманська з сином / Фото: instagram.com/shamankaa

Нагадаємо, під час повномасштабної війни Руслан Ханумак виїхав з України до США, заявивши, "нехай він буде зрадником, але син ростиме з батьком". Однак незабаром після його приїзду до Америки, Аліна Шаманська разом із хлопчиком повернулася до України.

Аліна Шаманська вперше за час війни привезла сина до України і розчулила його реакцією

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