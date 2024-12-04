Шаманська шокувала, як Ханумак налаштував 7-річного сина проти неї: "Моє серце на шматки"

Українська блогерка Аліна Шаманська натякнула, що в її особистому житті наразі серйозні негаразди.

Знаменитість дала чітко зрозуміти, що проблеми почалися після повернення її колишнього чоловіка, актора Руслана Ханумака до України. Зокрема, ексобранець налаштував 7-річного сина проти неї. Артур провів чотири дні з батьком, після чого мав із мамою вирушити на відпочинок на захід України. Однак, коли Шаманська зустрілася з сином, той просто відмовився з нею їхати. Ба більше, блогерка говорить, що взагалі не впізнала Артура. За словами Шаманської, у сина була зовсім інша поведінка, а розмовляв він завченими фразами.

"Сина привезли, але свого сина я не побачила. Скляні очі, порожнеча погляду, беземоційність, завчені фрази та навіть інший голос, інша координація тіла. Мені дуже складно і страшно уявити, що і як можна було зробити з моєю найніжнішою та найвеселішою дитиною, щоб вона мені сказала: "Я не хочу с тобой ехать. Я не поеду". Моє серце на шматки", - поділилася блогерка.

Допис Аліни Шаманської / Фото: instagram.com/shamankaa

Аліна Шаманська неабияк хвилюється за те, як Руслан Ханумак впливає на їхнього сина. Зокрема, поведінка хлопчика змінилася лише за чотири дні, що він провів із батьком. Однак блогерка розповіла лише частину того, що їй зараз доводиться переживати. Від додаткових коментарів знаменитість поки що утримується.

"Мені все одно на мій стан і на моє серце, і на те, що вже кінцівки від стресу німіють. Я до болю хвилююся за стан мого сина…Він не був вдома лише чотири дні. Я розповіла лише верхівку великого айсбергу, але поки я стримаюся від додаткових коментарів", - пожалілася блогерка.

Допис Аліни Шаманської / Фото: instagram.com/shamankaa

Нагадаємо, нещодавно Аліна Шаманська ділилася, як Руслан Ханумак перетворив її життя на "пекло". Блогерка розповіла про численні маніпуляції з боку колишнього чоловіка.

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