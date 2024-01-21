Шаманська відповіла, чи розлучилася офіційно з Ханумаком і чи платить він аліменти на 6-річного сина

Режисер та блогерка оголосили про розлучення ще на початку 2023 року.
Блогерка Аліна Шаманська відповіла, чи розлучилася офіційно з ведучим та актором Русланом Ханумаком, і чи допомагає їй колишній фінансово забезпечувати їхнього спільного сина.
Нині Аліна разом із 6-річним Артуром живе в США. Як зізналась блогерка, фінансово їй колишній чоловік не допомагає, тож вона повністю сама забезпечує сина. Заробіток Шаманська має завдяки блогу.
До речі, як виявилося, колишні закохані досі офіційно не розлучилися, однак вони вже цим займаються. Окрім того, Ханумак поки також не платить аліменти на сина, бо за документами й досі перебуває у шлюбі з Шаманською.
"Заробляю на життя – своїм блогом. Забезпечувати сина тато дитини мені не допомагає. Аліменти – ні, ми ще офіційно не розлучені (в процесі)", - розповіла підписникам блогерка.
Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Трінчер повідомила, що офіційно розлучилася з блогером Олександром Волошиним. Колишньому подружжю залишається дочекатися 30 днів, щоб рішення суду набуло чинності.
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