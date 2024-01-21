Шаманська відповіла, чи розлучилася офіційно з Ханумаком і чи платить він аліменти на 6-річного сина

Режисер та блогерка оголосили про розлучення ще на початку 2023 року.

Блогерка Аліна Шаманська відповіла, чи розлучилася офіційно з ведучим та актором Русланом Ханумаком, і чи допомагає їй колишній фінансово забезпечувати їхнього спільного сина.

Нині Аліна разом із 6-річним Артуром живе в США. Як зізналась блогерка, фінансово їй колишній чоловік не допомагає, тож вона повністю сама забезпечує сина. Заробіток Шаманська має завдяки блогу.

Руслан Ханумак та Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/hanumak

До речі, як виявилося, колишні закохані досі офіційно не розлучилися, однак вони вже цим займаються. Окрім того, Ханумак поки також не платить аліменти на сина, бо за документами й досі перебуває у шлюбі з Шаманською.

"Заробляю на життя – своїм блогом. Забезпечувати сина тато дитини мені не допомагає. Аліменти – ні, ми ще офіційно не розлучені (в процесі)", - розповіла підписникам блогерка.

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Трінчер повідомила, що офіційно розлучилася з блогером Олександром Волошиним. Колишньому подружжю залишається дочекатися 30 днів, щоб рішення суду набуло чинності.

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