Шаманська відреагувала на коментар Ханумака про розлучення: "Страшенно не люблю брехні"

Блогерка навела ще одне підтвердження тому, що вона не була сім'єю для чоловіка.

Відома блогерка Аліна Шаманська відреагувала на коментар колишнього чоловіка, режисера та актора Руслана Ханумака, про їхнє розлучення, який він записав через те, що його родині почали погрожувати.

За словами Аліна, вона від початку повномасштабної війни теж отримувала погрози та прокльони через те, що актор перебуває у США, а не в Україні. Утім, Ханумак не робив жодних звернень із проханням припинити це робити.

Шаманська додала, що це лише підтверджує те, що вона не була важливою для колишнього чоловіка.

"Я мовчки їла прокльони у мій бік від тисячі людей усю війну через те, що мій чоловік в Америці зі мною. Мені і моєму сину бажали смерті не один день, а 10 місяців. Жодного разу ніхто не вийшов в публічну площину і не сказав: "Відчепіться від Аліни, всі питання до мене". Я щиро рада, що Руслану вистачило сміливості публічно захистити свою родину від злісних коментаторів. Це ще одне підтвердження, що "родиною" я не була", - прокоментувала Аліна.

Фото: instagram.com/shamankaa

Також Шаманська відреагувала на слова Ханумака, що вони були не разом ще до початку повномасштабної війни. За словами блогерки, це брехня.

"Я страшенно не люблю брехні! Найбільше у цьому житті. Останнє, що я скажу на цей рахунок, про рік – брехня. От тепер у мене все", - заявила Аліна.

Фото: instagram.com/shamankaa

Нагадаємо, раніше Аліна Шаманська просто шокувала фанів новиною, що розлучається з Русланом Ханумаком. Останньою краплею для неї стало відео, на якому колишній "треться геніталіями" з блогеркою Анною Алхім.

Після заяви Аліни Руслан вийшов на зв'язок та заявив, що вони не разом вже близько року. Також актор наголосив, що не зраджував колишній дружині.

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