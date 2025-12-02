Шаманська заговорила про новий конфлікт із Ханумаком: "У колишнього загострення неадекватності"

Аліна Шаманська та Руслан Ханумак

Українська блогерка та ведуча Аліна Шаманська заговорила про новий конфлікт із колишнім чоловіком, режисером Русланом Ханумаком.

Зірка Мережі в Instagram натякнула, що ексобранець образив її своєю поведінкою. Ба більше, Аліна Шаманська дала зрозуміти, що, вочевидь, щось сталось серйозне, оскільки "такі речі не повинні сходити з рук". У подробиці знаменитість вдаватися не стала. Блогерка пообіцяла пізніше пояснити, що ж сталось.

"У мого колишнього чоловіка наразі підвищене загострення неадекватності, тому тимчасово довелось випасти з Instagram. Коли буде настрій і час – розповім, бо такі речі не повинні просто так "сходити з рук" їхньому творцю", - говорить блогерка.

Допис Аліни Шаманської / © instagram.com/shamankaa

Наостанок Аліна Шаманська порадила ретельно обирати чоловіків, з яким будувати майбутнє. Блогерка говорить, що треба розрізняти закоханість і кохання, а також не квапитися народжувати дітей.

"Просто нагадування: ніколи не народжуйте дітей на емоціях закоханості від "неперевіреного" чоловіка. Ви розлучитесь, а далі буде страждати дитина! Одразу до психолога чи психіатра на перевірку, як мінімум", - зазначила блогерка.

Допис Аліни Шаманської / © instagram.com/shamankaa

Зазначимо, Аліна Шаманська та Руслан Ханумак одружились у серпні 2017 року. Вже у вересні у подружжя народився син Артур. Про розрив пара оголосила у січні 2023-го, а остаточно розлучилась у березні 2024-го. Колишньому подружжю не вдалося розійтись на позитивній ноті. До речі, тривалий час вони замовчували причину розриву. Та блогерка все ж таки видала шокувальні подробиці їхніх стосунків.