- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 306
- Час на прочитання
- 2 хв
Шаманська заговорила про новий конфлікт із Ханумаком: "У колишнього загострення неадекватності"
Блогерка натякнула, що між нею та її ексчоловіком виникли непорозуміння.
Українська блогерка та ведуча Аліна Шаманська заговорила про новий конфлікт із колишнім чоловіком, режисером Русланом Ханумаком.
Зірка Мережі в Instagram натякнула, що ексобранець образив її своєю поведінкою. Ба більше, Аліна Шаманська дала зрозуміти, що, вочевидь, щось сталось серйозне, оскільки "такі речі не повинні сходити з рук". У подробиці знаменитість вдаватися не стала. Блогерка пообіцяла пізніше пояснити, що ж сталось.
"У мого колишнього чоловіка наразі підвищене загострення неадекватності, тому тимчасово довелось випасти з Instagram. Коли буде настрій і час – розповім, бо такі речі не повинні просто так "сходити з рук" їхньому творцю", - говорить блогерка.
Наостанок Аліна Шаманська порадила ретельно обирати чоловіків, з яким будувати майбутнє. Блогерка говорить, що треба розрізняти закоханість і кохання, а також не квапитися народжувати дітей.
"Просто нагадування: ніколи не народжуйте дітей на емоціях закоханості від "неперевіреного" чоловіка. Ви розлучитесь, а далі буде страждати дитина! Одразу до психолога чи психіатра на перевірку, як мінімум", - зазначила блогерка.
Зазначимо, Аліна Шаманська та Руслан Ханумак одружились у серпні 2017 року. Вже у вересні у подружжя народився син Артур. Про розрив пара оголосила у січні 2023-го, а остаточно розлучилась у березні 2024-го. Колишньому подружжю не вдалося розійтись на позитивній ноті. До речі, тривалий час вони замовчували причину розриву. Та блогерка все ж таки видала шокувальні подробиці їхніх стосунків.