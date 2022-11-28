Шаманська заступилася за Яму, який на початку війни виїхав до США: "Він про це не може сказати"

За словами блогерки, танцівник поки не може розповісти причину свого виїзду.

Відома українська блогерка Аліна Шаманська заступилася за танцівника Влада Яму, який на початку повномасштабної війни виїхав із сім'єю до США.

За словами знаменитості, хореограф допомагає Україні і йому теж болить через те, що нині відбувається у його рідній країні.

"У США ми бачилися з Владом Ямою, ми виступали з ним на благодійному концерті. Ми зараз проводимо благодійні концерти. Кожен намагається у США зробити те, що ми можемо для України. На одному заході у Чикаго ми зустрічалися з Владом Ямою. Він дуже сумний. Йому болить", - розповіла Аліна в інтерв'ю Максиму Прокопенку.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Аліна додала, що не може коментувати виїзд Влада Ями, адже вони товаришують. Утім, блогерка додала, що знає причину, чому хореограф поїхав. Утім, танцівник не може розповісти це.

"Оскільки я гарно до нього ставлюся, мені реально дуже складно оцінювати. Розумію Влада Яму, розумію його дружину. Я про Влада Яму знаю трішки більше, аніж знають усі. Я достатньо близько спілкуюся з ним, тому нічого поганого про його виїзд сказати не можу. І він про це так само не може сказати. Можливо, колись це все відкриється", - зазначила Аліна.

Влад Яма волонтерить у США / Фото: instagram.com/liliya_yama

Нагадаємо, Влад Яма на початку повномасштабної війни виїхав до США та зайнявся там волонтерством. Нещодавно танцівник показав, як з дружиною та сином допомагають Україні.

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