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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
527
Час на прочитання
2 хв

Шаманська зробила жорстку заяву про ексчоловіка Ханумака: "Я почну боротьбу, ти за все заплатиш"

Блогерка різко звернулася до свого колишнього.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Аліна Шаманська та Руслан Ханумак

Аліна Шаманська та Руслан Ханумак

Українська блогерка Аліна Шаманська зробила жорстку заяву про ексчоловіка, актора Руслана Ханумака.

Подружжя офіційно розлучилося ще у березні 2024 року. Тим не менш, їх поєднує спільний син Артур, якому зараз сім років. Шаманська намагалася підтримувати дружні взаємини з колишнім заради дитини, але, вочевидь, цього зробити не вдалося. В Instagram-stories блогерка різко звернулася до актора і заявила, що більше не мовчатиме. Ба більше, Шаманська пригрозила Ханумаку, що той за все заплатить.

"Більше так жити і мовчати я не можу…Або воно мене вб'є зсередини, або я почну боротьбу! Ти за все заплатиш, Ханумак!" – різко написала блогерка.

Аліна Шаманська звернулася до Руслана Ханумака / © instagram.com/shamankaa

Аліна Шаманська звернулася до Руслана Ханумака / © instagram.com/shamankaa

В конкретику блогерка не вдалася. Тим не менш, схоже, це пов'язано з їхнім спільним сином. Блогерка натякнула в сторіз, що колишній чоловік налаштовує проти неї Артура. Зокрема, днями Шаманська віддала сина батькові, а коли настав час повертатися додому, то хлопчик відмовився їхати з мамою. Ба більше, Аліна говорить, що Артур тікав від неї та плакав. Блогерка обурена і переконана, що Ханумак маніпуляціями налаштовує проти неї дитину.

"Я не з сином. Його не повернули додому. Коли я поїхала його забирати, то не впізнала свою дитину. Він тікав, плакав і говорив, що не хоче їхати зі мною…Щоб не травмувати його, я сіла в авто і поїхала додому одна…Відчуття – немов мені вистрілили в серце, але я лишилася живою. Мені складно уявити, як можна за добу зазомбувати дитину, щоб вона так поводилася…Це вже щось більше, аніж маніпуляція…Мені дуже страшно за стан та психіку сина", - пожалілася блогерка.

Аліна Шаманська розповіла про поведінку сина після того, як він залишається з батьком / © instagram.com/shamankaa

Аліна Шаманська розповіла про поведінку сина після того, як він залишається з батьком / © instagram.com/shamankaa

Нагадаємо, нещодавно акторка Анастасія Цимбалару висловилася про свого колишнього чоловіка Григорія Бакланова. Артистка зізналась, чи намагалася відновити з ним стосунки.

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