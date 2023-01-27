Шанувальники Брітні Спірс викликали до її будинку поліцію після того, як зірка зникла з Instagram

Попдіва відреагувала на інцидент.
Американська співачка Брітні Спірс неабияк налякала своїх прихильників, коли вчергове видалила свій акаунт в Instagram.
Останнім часом поведінка виконавиці та її дописи в Мережі не дають спокою її фанам. На цей раз деактивація сторінки зірки стала причиною для того, щоб прихильники викликали поліцію до маєтку Брітні, аби переконатися у тому, що з нею все гаразд.
Зірка відреагувала на інцидент у Twitter та написала, що така турбота з боку аудиторії знову змусила її почуватися некомфортно. До того ж, Брітні розцінила це, як втручання в її особисте життя.
"Як усім відомо, до мого будинку викликали поліцію після кількох телефонних дзвінків із розіграшами. Я люблю і обожнюю своїх шанувальників, але цього разу все зайшло надто далеко, і в моє особисте життя вторглися. Поліція не входила до мого будинку, а коли вони під'їхали до моїх воріт, то швидко зрозуміли, що проблем немає, і одразу ж поїхали. Після того, як цей інцидент потрапив у новини, я відчула себе так, ніби мене намагаються залякати і знущаються з мене, і ЗМІ знову показали мене в поганому і несправедливому світлі. В цей період мого життя я щиро сподіваюся, що громадськість і мої шанувальники, про яких я так дбаю, зможуть поважати моє приватне життя надалі. З любов'ю, Бі", - написала Брітні.
January 26, 2023
Зазначимо, що останнім часом оголені світлини та нерозбірливі дописи співачки змушують фанів хвилюватися про її психічне здоров'я. Дехто взагалі вважає, що вона знову опинилася під чиїмось впливом.
Раніше у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Брітні Спірс виставила на продаж свій розкішний маєток, у якому хотіла почати нове життя після звільнення від опіки.
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