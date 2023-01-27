Шанувальники Брітні Спірс викликали до її будинку поліцію після того, як зірка зникла з Instagram

Американська співачка Брітні Спірс неабияк налякала своїх прихильників, коли вчергове видалила свій акаунт в Instagram.

Останнім часом поведінка виконавиці та її дописи в Мережі не дають спокою її фанам. На цей раз деактивація сторінки зірки стала причиною для того, щоб прихильники викликали поліцію до маєтку Брітні, аби переконатися у тому, що з нею все гаразд.

Зірка відреагувала на інцидент у Twitter та написала, що така турбота з боку аудиторії знову змусила її почуватися некомфортно. До того ж, Брітні розцінила це, як втручання в її особисте життя.

"Як усім відомо, до мого будинку викликали поліцію після кількох телефонних дзвінків із розіграшами. Я люблю і обожнюю своїх шанувальників, але цього разу все зайшло надто далеко, і в моє особисте життя вторглися. Поліція не входила до мого будинку, а коли вони під'їхали до моїх воріт, то швидко зрозуміли, що проблем немає, і одразу ж поїхали. Після того, як цей інцидент потрапив у новини, я відчула себе так, ніби мене намагаються залякати і знущаються з мене, і ЗМІ знову показали мене в поганому і несправедливому світлі. В цей період мого життя я щиро сподіваюся, що громадськість і мої шанувальники, про яких я так дбаю, зможуть поважати моє приватне життя надалі. З любов'ю, Бі", - написала Брітні.

Зазначимо, що останнім часом оголені світлини та нерозбірливі дописи співачки змушують фанів хвилюватися про її психічне здоров'я. Дехто взагалі вважає, що вона знову опинилася під чиїмось впливом.

Раніше у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Брітні Спірс виставила на продаж свій розкішний маєток, у якому хотіла почати нове життя після звільнення від опіки.

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