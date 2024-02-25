Шарліз Терон продає свій маєток на голлівудських пагорбах: відома сума

Акторка виставила на продаж свою резиденцію у Лос-Анджелесі за приголомшливу ціну.

Відома голлівудська акторка Шарліз Терон продає свій розкішний маєток з басейном-лагуною в елітному районі Лос-Анджелесу.

48-річна акторка придбала резиденцію в іспанському стилі на Тоні Голлівуд-Гіллз ще 2004 року за 3 млн доларів, але наразі продає її за 3,8 млн доларів (понад 145 млн грн), пише Daily Mail.

Шарліз Терон продає власний елітний маєток. Фото: TheMLS

Шарліз Терон продає власний елітний маєток. Фото: TheMLS

Шарліз Терон продає власний елітний маєток. Фото: TheMLS

Шарліз Терон продає власний елітний маєток. Фото: TheMLS

Нерухомість площею 290 м2 налічує три спальні і стільки ж ванних кімнат, кухню, їдальню, вітальню, а також офісний кабінет. Є великий внутрішній дворик з барбекю-зоною, особистий майданчик для автівок і гараж. До того ж на території площею трохи більше гектара розташований басейн у формі лагуни й відкривається неймовірна панорама.

Шарліз Терон продає власний елітний маєток. Фото: TheMLS

Шарліз Терон продає власний елітний маєток. Фото: TheMLS

Шарліз Терон продає власний елітний маєток. Фото: TheMLS

Шарліз Терон продає власний елітний маєток. Фото: TheMLS

В інтер'єрі будинку перевага надається високим стелям і світлим елементам декору.

Шарліз Терон продає власний елітний маєток. Фото: TheMLS

Шарліз Терон продає власний елітний маєток. Фото: TheMLS

Шарліз Терон продає власний елітний маєток. Фото: TheMLS

Шарліз Терон продає власний елітний маєток. Фото: TheMLS

До слова, цей маєток Шарліз Терон придбала одразу після здобуття "Оскара" 2004 року за найкращу жіночу роль у фільмі "Монстр".

Нагадаємо, нещодавно українська модель Аліна Байкова також виставила на продаж апартаменти в елітному районі Нью-Йорка й дещо змінила ціну за нерухомість у порівнянні з минулим роком.

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