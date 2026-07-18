Шарліз Терон вперше за тривалий час показалась на публіці з дітьми: який вигляд мають доньки акторки

Шарліз Терон / © Associated Press

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Голлівудська акторка Шарліз Терон вперше за тривалий час з’явилась на публіці разом із помітно підрослими дітьми.

Артистка виховує двох названих доньок. Проте Джексон та Огаст вкрай рідко з’являються на публіці та уникають публічності. Та нещодавно папараці вдалося заскочити сімейство та зробити декілька знімків, якими поділилось видання The Daily Mail.

Шарліз Терон разом із доньками запримітили у Нью-Йорку, коли вони прямували до кінотеатру AMC Lincoln. Там транслювався показ фільму «Одіссея» від американського режисера Крістофера Нолана. У стрічці Шарліз Терон зіграла роль Каліпсо.

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На знімку зірка Голлівуду крокувала у білому вбранні, а поруч із нею йшла 12-річна Огаст. А тим часом Джексон була зображена позаду мами та сестри. При цьому на «червоному хіднику» акторка позувала без доньок.

Зазначимо, Шарліз Терон виховує двох дітей. 2012 року артистка усиновила хлопчика Джексона, а 2015-го — доньку Огаст. У квітні 2019 року акторка оголосила, що її старша дитина є трансгендерною дівчиною.

Нагадаємо, нещодавно Шарліз Терон помітно схудла та наткнулась на гейт. Артистка вже відреагувала на критику її зовнішності.

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