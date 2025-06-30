Шарліз Терон, Джефф Безос і Лорен Санчес / © Associated Press

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Голлівудська акторка Шарліз Терон розкритикувала весілля засновника Amazon Джеффа Безоса з американською журналісткою Лорен Санчес.

Молодята одружилися у Венеції. На святкування весілля вони витратили приголомшливу суму в 50 мільйонів доларів. Безос і Санчес запросили чимало знаменитостей, щоб ті розділили з ними особливий день. Серед присутніх були Орландо Блум, Іванка Трамп, Леонардо Ді Капріо, Опра Вінфрі та багато інших, пише Page Six.

Тим часом Шарліз запрошення не отримувала. Втім, зірка Голлівуду, вочевидь, і не була в захваті від такого гучного святкування. Зокрема, вона взяла участь у благодійній вечірці Block Party. Акторка під час свого виступу заявила, що світ нині накриває темрява. Зокрема, у США посилилася імміграційна політика, від чого страждають сім’ї, за права жінок і представників ЛГБТК+ потрібно все більше боротися, а довкола зростає насильство. Тож Шарліз Терон іронічно додала, що «до біса» весілля Безоса і Санчес, коли довкола відбуваються жахливі речі.

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Шарліз Терон / © Associated Press

«Мабуть, ми єдині, кого не запросили на весілля Безоса. Але це нічого, бо вони — відстій, а ми — круті. Дякую всім, хто знайшов час бути тут, особливо зараз, коли здається, що світ горить, бо так і є. Тут, у Лос-Анджелесі, у США і в усьому світі ми стрімко котимося назад. Імміграційна політика руйнує життя родин, а не злочинців; права жінок зменшуються з кожним днем; життя ЛГБТК+ людей, зокрема трансгендерів, усе частіше стирають; насильство на ґрунті статі зростає. Це не просто політика — це особисте. Так, до біса їх», — заявила акторка.

Джефф Безос і Лорен Санчес / © Associated Press

Зазначимо, Джеф Безос і Лорен Санчес відсвяткували триденне весілля в Венеції, Італія. До програми входили розкішна вечірка-привітання, нічна піжамна вечірка та основна церемонія на острові Сан-Джорджо-Маджоре, де виступали Маттео Бочеллі та Еллі Голдінг.