"Ще б на унітазі записала": Єфросиніну рознесли за відео, де вона, розчісуючись в халаті, підтримувала Федишин

Маша Єфросиніна та Ірина Федишин / © Колаж ТСН.ua

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Українську ведучу Машу Єфросиніну рознесли за відео, де вона підтримувала співачку Ірину Федишин, а сама в цей час була одягнена у халат та розчісувала волосся.

На жаль, у родині виконавиці сталося горе. Артистка на восьмому місяці вагітності втратила доньку. Чимало зірок шоубізнесу почали підтримувати Ірину Федишин, і Маша Єфросиніна не стала винятком.

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Як Маша Єфросиніна підтримала Ірину Федишин

Річ у тім, що після новин про трагедію з Іриною Федишин не всі користувачі висловили слова підтримки артистці. Деякі почали її звинувачувати, мовляв, «треба було приховувати вагітність» і «щастя любить тишу».

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Маша Єфросиніна обурилась такими коментарями. Ведуча наголосила, що це право жінки — ділитись подробицями про вагітність чи приховувати її. За словами знаменитості, трагедії стаються зовсім не через це. Єфросиніна пише, що жінки, які приховують вагітність, теж втрачають дітей. Тож ведуча порадила менше вірити в забобони. Наостанок знаменитість додала, що найголовніше — це підтримка.

«Тисячі жінок досі ховають факт вагітності через оці середньовічні забобони, та однаково мають і викидні, і завмерлі вагітності, і купу інших проблем, на які аж ніяк не впливає, зняли вони гендер-паті чи сплять тихенько собі вдвох із фото з УЗД… Підтримка жінки жінкою в горі та радості — це залишає нас людьми в цій мʼясорубці новин…», — зазначила ведуча.

Чому Машу Єфросиніну почали критикувати після цього відео

Користувачі Мережі не оцінили відео Маші Єфросиніної, але не через слова, які вона сказала. Юзери критикували зовнішній вигляд та поведінку ведучої. Річ у тім, що вона записувала відео в халаті і водночас, коли коментувала трагедію, розчісувала мокре волосся. Користувачі зазначили, що Маша Єфросиніна мала недоречний вигляд. Деякі взагалі звинуватили знаменитість в нещирості та відсутності емпатії.

«Я не можу мовчати», але іноді краще все ж промовчати, особливо, коли тема настільки страшна і вас не стосується, бо емпатія — це дуже цінна штука, вам незнайома, а збір лайків, маніпулюючи чужою трагедією, — це треш!

Ви б ще на унітазі це записали…

Обговорювати страшну трагедію, стоячи в халаті і розчісуючи волосся — це жах, шановні!

Як можна висловлювати співчуття і вичісуватися?

Якби для вас це було дійсно важливо і болісно, ​​Маріє, ви б точно не були в банному халаті, розчісуючи мокре волосся, говорячи про це між рядками. Ви на інтерв’ю свої, які вам важливі — також у такому вигляді в такому антуражі знімаєте?

Що відомо про трагедію з Іриною Федишин

Ірина Федишин чекала на народження доньки. На жаль, ввечері 13 жовтня чоловік артистки повідомив, що в їхній родині сталась трагедія. Виконавиця на восьмому місяці вагітності втратила доньку. Подробиці наразі невідомі.

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Також чоловік Ірини Федишин шокував, що сама артистка перебуває в тяжкому стані. Того фатального дня ледь не стало й її самої. На щастя, лікарі змогли врятувати життя співачки. Чоловік вже розкрив подробиці порятунку дружини.

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