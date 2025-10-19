Ще один актор-воїн публічно розкритикував Цимбалюка за образ бійця: "Карма розставить на свої місця"

Володимир Ращук і Тарас Цимбалюк

Український актор та військовий Володимир Ращук, відомий за ролями у кінострічках "Конотопська відьма" та "Каховський об’єкт", розкритикував колегу Тараса Цимбалюка за роль військового.

Ращук поділився думками щодо нещодавнього конфлікту між актором-військовослужбовецм Даніілом Мірешкіним та Цимбалюком. За словами Володимира, військових у фільмах мають грати ті, хто справді пройшов фронт.

"Якщо цивільним дозволяє совість одягати форму, до якої вони не мають жодного ставлення, шеврони, за яких вони не харкали… Це дуже образливо. Це на їхній совісті", — заявив він в інтерв’ю "Коротко про".

Актор зізнався, що кожен символ чи відзнака для справжнього бійця має глибоке значення. Він згадав, як отримав свій берет після боїв у Рубіжному та Сіверськодонецьку: "Ми стояли там без мостів, без провізії, без постачання — 26 днів. Коли я отримав берет, у мене руки трусилися, я плакав. Це була честь, не нагорода. А коли люди просто так одягають військову форму — це неправильно. Карма все розставить на свої місця".

Ращук наголосив, що поведінка цивільних акторів, які грають військових, не викликає поваги серед тих, хто справді був на передовій. Знаменитість наголосив, що такі речі не додають честі чоловікові.

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Варто зазначити, що конфлікт між акторами розгорівся після того, як Тарас Цимбалюк поділився у своїх соцмережах збором на підтримку полку "Азов", ініційованим військовим і актором Даніілом Мірешкіним. Данііл різко розкритикував колегу, заявивши, що для людини з такою великою аудиторією просто репост — це надто мало.

Обурення військового посилилося після того, як він побачив Цимбалюка у ролі "азовця" на знімальному майданчику. За словами Мірешкіна, актору, який сам визнавав, що є ухилянтом, "має бути соромно" вдягати форму та носити шеврон, який справжні бійці здобувають на фронті, ризикуючи життям. Проте Тарас не залишив висловлювання колеги-військовослужбовця без уваги та зухвало відповів йому.

Тарас Цимбалюк і Данііл Мірешкін

