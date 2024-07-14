Шеннен Догерті померла: як стала популярною, боротьба з раком та як підтримувала Україну

Артистка після багатьох років боротьби з онкологією пішла з життя.
У суботу, 13 липня, обірвалося життя відомої американської акторки Шеннен Догерті.
Акторка померла через тяжку хворобу. Знаменитість протягом дев'яти років боролася з раком, який переріс у четверту стадію та дав метастази у мозок та кістки. Шеннен Догерті лікувалася, пробувала експериментальну терапію, однак хвороба виявилася сильнішою.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, яким був життєвий шлях знаменитості, її ролі у знаменитих серіалах "Беверлі-Гіллз, 90210" та "Усі жінки – відьми", а також як вона підтримувала Україну.
Як стала популярною і ролі у серіалах "Беверлі-Гіллз, 90210" та "Усі жінки – відьми"
Шеннен Догерті розпочала кар'єру акторки ще в далекому дитинстві. Артистка від 11 років активно грала другорядні ролі, а її вміння відзначали кінокритики, адже часто номінували на різні премії.
Першу серйозну роботу Догерті отримала 1989 року, коли зіграла в комедії "Смертельний потяг". Через рік на екрани виходить серіал "Беверлі-Гіллз, 90210", який робить юну акторку шалено популярною. Щоправда, артистка знялася лише в чотирьох сезонах, після чого її звільнили через конфлікти з колегами за знімальним майданчиком.
Вже 1998 року Шеннен Догерті знову повертається на екрани. Цього разу вона знялася в культовому серіалі "Усі жінки – відьми", що приніс їй нову хвилю популярності. Щоправда, 2001 року Догерті знову йде з проєкту через розбіжності з колегами.
Після 2001 року акторка знімалася у багатьох проєктах. Вона зіграла ролі у таких стрічках, як "Інший день", "Скарб Великого каньйону", "Нова норма", "Рівердейл" та багатьох інших. Утім, проєкти вже не принесли Догерті такої шаленої популярності, як "Беверлі-Гіллз, 90210" та "Усі жінки – відьми".
Як дізналася про тяжку хворобу та тривала боротьба з раком
Вперше про свою хворобу знаменитість дізналась в березні 2015 року. Тоді в акторки діагностували рак молочної залози. У травні 2016 року вона перенесла мастектомію, згодом хіміотерапію, після чого почала радіотерапію.
Спочатку лікування дало результат, адже вже у квітні 2017 року артистка повідомила про ремісію. Однак у лютому 2020 року стало відомо, що хвороба Догерті повернулася знову. Цього разу в неї діагностували рак четвертої стадії. У червні 2023 року стало відомо, що онкологія дала метастази в мозок, а в листопаді – кістки. Взимку 2024 року акторка перенесла операцію на мозку та розпочала новий метод лікування, який навіть спочатку давав результати. Однак, життя Догерті обірвалося 13 липня.
Особисте життя акторки
Особисте життя Шеннен Догерті було доволі насиченим. Вона була тричі заміжня, але дітей не мала. Першим чоловіком артистки став актор і музикант Ешлі Гемілтон, з яким вона прожила у шлюбі рік.
Вдруге знаменитість вийшла заміж за гравця у покер Ріка Саломона. Однак і цей шлюб тривав усього рік.
Останнім чоловіком акторки став фотограф Курт Ісварієнко. Пара прожила в шлюбі 11 років. Однак навесні 2023 року Догерті подала на розлучення. Виявилося, що чоловік зраджував її, про що зізнався просто перед операцією на мозку.
Що говорила про Україну
Акторка, попри тяжкий стан здоров'я, була в контексті новин. Шеннен Догерті стежила за війною в Україні та активно підтримувала українців. Артистка постійно робила дописи, де розповідала про злочини окупантів та закликала волонтерити. Також знаменитість наголошувала на важливості допомагати Україні не словом, а ділом, адже однієї молити замало.
Смерть Шеннен Догерті
Знаменита акторка померла у суботу, 13 липня. Життя знаменитості забрала онкологія, з якою вона боролася протягом дев'яти років. Акторка померла у віці 53 років.
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