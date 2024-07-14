Шеннен Догерті померла: як стала популярною, боротьба з раком та як підтримувала Україну

Артистка після багатьох років боротьби з онкологією пішла з життя.

У суботу, 13 липня, обірвалося життя відомої американської акторки Шеннен Догерті.

Акторка померла через тяжку хворобу. Знаменитість протягом дев'яти років боролася з раком, який переріс у четверту стадію та дав метастази у мозок та кістки. Шеннен Догерті лікувалася, пробувала експериментальну терапію, однак хвороба виявилася сильнішою.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, яким був життєвий шлях знаменитості, її ролі у знаменитих серіалах "Беверлі-Гіллз, 90210" та "Усі жінки – відьми", а також як вона підтримувала Україну.

Шеннен Догерті / Фото: Associated Press

Як стала популярною і ролі у серіалах "Беверлі-Гіллз, 90210" та "Усі жінки – відьми"

Шеннен Догерті розпочала кар'єру акторки ще в далекому дитинстві. Артистка від 11 років активно грала другорядні ролі, а її вміння відзначали кінокритики, адже часто номінували на різні премії.

Першу серйозну роботу Догерті отримала 1989 року, коли зіграла в комедії "Смертельний потяг". Через рік на екрани виходить серіал "Беверлі-Гіллз, 90210", який робить юну акторку шалено популярною. Щоправда, артистка знялася лише в чотирьох сезонах, після чого її звільнили через конфлікти з колегами за знімальним майданчиком.

Шеннен Догерті у серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210" / Фото: скриншот з відео

Вже 1998 року Шеннен Догерті знову повертається на екрани. Цього разу вона знялася в культовому серіалі "Усі жінки – відьми", що приніс їй нову хвилю популярності. Щоправда, 2001 року Догерті знову йде з проєкту через розбіжності з колегами.

Шеннен Догерті у серіалі "Усі жінки - відьми" / Фото: скриншот з відео

Після 2001 року акторка знімалася у багатьох проєктах. Вона зіграла ролі у таких стрічках, як "Інший день", "Скарб Великого каньйону", "Нова норма", "Рівердейл" та багатьох інших. Утім, проєкти вже не принесли Догерті такої шаленої популярності, як "Беверлі-Гіллз, 90210" та "Усі жінки – відьми".

Як дізналася про тяжку хворобу та тривала боротьба з раком

Вперше про свою хворобу знаменитість дізналась в березні 2015 року. Тоді в акторки діагностували рак молочної залози. У травні 2016 року вона перенесла мастектомію, згодом хіміотерапію, після чого почала радіотерапію.

Шеннен Догерті / Фото: Associated Press

Спочатку лікування дало результат, адже вже у квітні 2017 року артистка повідомила про ремісію. Однак у лютому 2020 року стало відомо, що хвороба Догерті повернулася знову. Цього разу в неї діагностували рак четвертої стадії. У червні 2023 року стало відомо, що онкологія дала метастази в мозок, а в листопаді – кістки. Взимку 2024 року акторка перенесла операцію на мозку та розпочала новий метод лікування, який навіть спочатку давав результати. Однак, життя Догерті обірвалося 13 липня.

Шеннен Догерті / Фото: Getty Images

Особисте життя акторки

Особисте життя Шеннен Догерті було доволі насиченим. Вона була тричі заміжня, але дітей не мала. Першим чоловіком артистки став актор і музикант Ешлі Гемілтон, з яким вона прожила у шлюбі рік.

Вдруге знаменитість вийшла заміж за гравця у покер Ріка Саломона. Однак і цей шлюб тривав усього рік.

Останнім чоловіком акторки став фотограф Курт Ісварієнко. Пара прожила в шлюбі 11 років. Однак навесні 2023 року Догерті подала на розлучення. Виявилося, що чоловік зраджував її, про що зізнався просто перед операцією на мозку.

Шеннен Догерті з колишнім чоловіком / Фото: Associated Press

Що говорила про Україну

Акторка, попри тяжкий стан здоров'я, була в контексті новин. Шеннен Догерті стежила за війною в Україні та активно підтримувала українців. Артистка постійно робила дописи, де розповідала про злочини окупантів та закликала волонтерити. Також знаменитість наголошувала на важливості допомагати Україні не словом, а ділом, адже однієї молити замало.

Смерть Шеннен Догерті

Знаменита акторка померла у суботу, 13 липня. Життя знаменитості забрала онкологія, з якою вона боролася протягом дев'яти років. Акторка померла у віці 53 років.

Шеннен Догерті / Фото: Associated Press

Читайте також: