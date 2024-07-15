Шеннен Догерті померла: який вигляд мала акторка перед смертю

Після сумної звістки про смерть акторки Шеннен Догерті у Мережі з'явилися фото з її останніх публічних виходів.

Так, папараці поділилася кадрами, на яких Шеннен у червні цього року прогулювалася набережною в Малібу, Каліфорнія. Зокрема, поруч з зіркою "Беверлі-Хіллз, 90210" можна помітити її подругу та найближчого друга Кріса Кортаццо. До речі, незадовго до смерті саме йому Догерті заповіла розвіяти її прах після кремації й слідкувати за виконанням складеного нею заповіту.

Shannen Doherty smiled while out to dinner with friends in Malibu in last public photos before death https://t.co/o3KJmf9flW pic.twitter.com/dcYF3sOpWH — Page Six (@PageSix) July 14, 2024

На зображеннях, наданих виданню Page Six, важкохвора знаменитість має доволі щасливий, але водночас виснажений вигляд. Кріс у цей час йде, постійно обіймаючи подругу, яку вже після смерті назвав своєю "божественною дружиною".

Нагадаємо, у суботу 13 липня акторка Шеннен Догерті померла. Зірка дев'ять років боролася з раком молочної залози. На жаль, попри тривале лікування, онкологічна хвороба поширилася на головний мозок і згодом – кістки. Так, життя зірки відібрала четверта стадія раку. До слова, її колеги з культового фільму "Усі жінки – відьми" вже відреагували на смерть Шеннен.