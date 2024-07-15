Шеннен Догерті померла: зірки серіалу "Усі жінки – відьми" відреагували на смерть колеги

У суботу, 13 липня, померла відома американська акторка Шеннен Догерті, яка протягом дев'яти років боролася з онкологією.

Життя зірки Голлівуду обірвалося у віці 53 років. Утім, вона назавжди залишиться в пам'яті прихильників та в екранах телевізора, завдяки головним ролям у культових серіалах "Усі жінки – відьми" та "Беверлі-Гіллз, 90210".

Колеги вже відреагували на смерть Шеннен Догерті. Редакція сайту ТСН.ua зібрала реакцію акторів на смерть знаменитості.

Роуз МакГавен

Артистки хоч і не працювали разом на знімальному майданчику, але були знайомими. Роуз тепло згадує Шеннен та говорить, що вона була чудовою акторкою, режисеркою та приятелькою. МакГавен побажала Догерті нарешті віднайти спокій.

Шеннен Догерті / Фото: Associated Press

"Я зустріла її в 90-х. Познайомитися з нею в житті - прекрасний подарунок. Ця жінка боролася за життя. Шеннен вміла бути зіркою, тому що вона була нею від дитинства. Велика любов Шеннен до режисури, до акторської майстерності, Голлі, її друзів, батьків, собаки та її улюблених шанувальників була легендарною. Наше життя переплелося унікальним способом. Ми сміялися з темних сил, які хотіли, щоб ми ненавиділи одна одну, натомість обрали любов і повагу. Нехай ангели і Бог понесуть її до святого царства, де вона буде здорова, молода. Спочивай тепер воїне, ми ніколи не забудемо тебе, дорога сестричко", - написала акторка.

Алісса Мілано

Артистка визнає, що між ними були напружені стосунки. Тим не менш, Мілано поважала свою колегу та вважала її талановитою акторкою, без якої світ став меншим.

Серіал "Усі жінки - відьми" / Фото: Getty Images

"Ні для кого не секрет, що у нас із Шеннен були складні стосунки, але в їх основі була людина, яку я глибоко поважала. Вона була талановитою акторкою, улюбленою багатьма, і світ став меншим без неї. Мої співчуття всім, хто її любив", - висловилася Мілано, пише Entertainment Weekly.

Доріан Ґреґорі

Актор зізнався, що йому складно підібрати слова, адже це жахлива втрата.

Шеннен Догерті та Доріан Ґреґорі / Фото: instagram.com/thedoriangregory

"Шеннен... коли слова недостойні, ти їх не використовуєш. З обожнюванням і любов'ю до твоєї сили, доброти і краси. З важким серцем...Немає слів, щоб їх використати...", - висловився артист.

Браян Краузе

Актор зізнався, що новина про втрату акторки розбила йому серце. Він подякував Догерті за те, що свого часу дала йому важливу настанову, та зазначив, що завжди пам'ятатиме її.

Шеннен Догерті / Фото: Getty Images

"Ти показала мені, що таке сила. Ти навчила мене бути безстрашним і жити з метою. Знати свою ціну і дотримуватися своїх визначень. Дійсно розбите серце", - написав актор.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, яким був життєвий шлях Шеннен Догерті. Пропонуємо дізнатися, як вона стала популярною, як боролася з онкологією та що говорила про Україну.

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